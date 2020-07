CD&V wil meer middelen voor ambitieus Vlaams zorgplan SVM

14 juli 2020

12u09

Bron: Belga 6 CD&V wil meer middelen voor een ambitieus Vlaams zorgplan. Het zorgpersoneel op Vlaams niveau moet betere arbeidsvoorwaarden krijgen en meer handen aan het bed. De partij wil ook meer middelen om de zorg betaalbaar te houden, zoals de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur. Voor CD&V is dit cruciaal, klinkt het.

"We moeten lessen trekken uit de coronacrisis, in de sector en op alle niveaus", vindt de CD&V. De partij roept alle zorgactoren op om actief en constructief mee te werken. Er moeten meer middelen worden vrijgemaakt in een Vlaams zorgplan, zodat de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het Vlaams en federaal zorgpersoneel dezelfde zijn.

Op het partijbestuur en in de Vlaamse fractie werd het expliciete vertrouwen uitgesproken in Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. De minister krijgt de volle steun achter zich om dat Vlaams zorgplan uit te voeren, luidt het nog.

