CD&V wil meer ambitie van Weyts in strijd tegen files: "Veel communicatie, weinig resultaten" IB

18 juni 2018

04u03

Bron: Belga 1 CD&V heeft kritiek op het beleid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij toont te weinig ambitie in de strijd tegen files, klinkt het in een kritiek van vier Vlaamse CD&V-parlementsleden. "Er is veel communicatie op zondag Bendag, maar resultaten op het terrein zien we niet", klinkt het.

De CD&V-leden van de commissie mobiliteit en openbare werken (Dirk de Kort, Martine Fournier, Karin Brouwers en Lode Ceyssens) hebben kritiek op het "gebrek aan visie en voortgang" in het huidige mobiliteitsbeleid.

Zo is er nog steeds geen mobiliteitsplan, klagen de vier aan. "Zonder plan, zonder visie kan je de mobiliteitsproblemen niet oplossen. Het lijkt wel of het urgentiegevoel ontbreekt. Dit moet ambitieuzer", aldus Vlaams parlementslid Dirk De Kort.

"Veel communicatie, weinig resultaten"

De CD&V'ers zien veel communicatie, maar geen resultaten op het terrein. Zo is de filezwaarte op twee jaar tijd met twintig procent gestegen. "Minister Ben Weyts communiceert veel op zondag Bendag, maar resultaten op het terrein zien we niet", aldus Karin Brouwers.

De parlementsleden hebben een eigen actieplan neergelegd in het parlement om minder wagens op de weg te krijgen. "Met 10 procent minder auto's verminderen de files met 40 procent, met 25 procent minder zijn ze verdwenen. Zaak is om de alternatieven voor de wagen aantrekkelijker te maken zodat mensen verleid worden om de fiets, het openbaar vervoer of een deelwagen te nemen", zegt De Kort.