CD&V wil handelaars verplichten om overal elektronisch betaalmiddel te aanvaarden

05 maart 2019

20u38

CD&V-Kamerlid Leen Dierick dient een wetsvoorstel in dat ondernemingen verplicht om elektronische betalingen altijd te aanvaarden. "We evolueren naar een 'cashless society' waar niet iedereen steeds briefjes en muntstukken op zak heeft. De consument moet altijd de mogelijkheid hebben om zijn aankopen elektronisch uit te voeren", vindt ze. Het Neutraal Zelfstandigensyndicaat NSZ noemt het voorstel "ongehoord".

Als het van de christendemocraten afhangt, moet elke handelszaak het binnenkort verplicht mogelijk maken om op minstens één manier elektronisch te betalen. "Anno 2019 is het voor de consument nog steeds niet mogelijk om overal elektronisch te betalen, terwijl men dit wel verwacht", zegt Kamerlid Leen Dierick.

Veiliger

Met de kaart kunnen betalen is niet alleen een geste naar de klant toe, het is ook "veiliger voor de consument en de handelaar, met minder kans op vals geld en diefstal", zegt Dierick. Bovendien kan het helpen in de strijd tegen zwart geld, en vallen de kosten van het drukken, verdelen en vervoeren van cash geld weg.



Ook hebben handelaars veel meer mogelijkheden dan vroeger om elektronisch betalen aan te bieden. "Een betaalterminal is tegenwoordig zelfs niet meer nodig, denk maar aan Payconiq”, aldus Dierick.



Dierick dient nu een wetsvoorstel in dat ondernemingen verplicht om minstens één elektronische betaalmethode te voorzien, al blijft de wettelijke verplichting dat cash betalen altijd een optie moet zijn, ook bestaan, benadrukt ze. Het voorstel voorziet een geldboete van 26 tot 10.000 euro voor wie zich niet aan de regels houdt.

Te hoge kost

Zelfstandigenorganisatie NSZ vindt het voorstel "ongehoord". Elektronisch betalen kost de handelaren - en zeker kleine zelfstandigen - ondanks recente prijsverlagingen nog te veel, zegt voorzitster Christine Mattheeuws.



"Het elektronisch betalen moet voor de handelaar nog goedkoper en dat ongeacht de speler waarbij hij aangesloten is. Enkel zo kunnen kaartbetalingen nog verder gestimuleerd worden."