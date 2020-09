CD&V wil gesprekken met liberalen, socialisten en groenen "een kans geven" jv

02 september 2020

21u31

Bron: belga 16 CD&V-voorzitter Joachim Coens wil de gesprekken over de vorming van een federale regering met liberalen, socialisten en groenen "een kans geven". Dat heeft hij in het VRT-programma Terzake laten verstaan. Coens hamert wel op de samenwerking met de deelstaten en de ethische standpunten van de christendemocraten.

Coens sprak in Terzake over de poging van koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert om socialisten, liberalen, groenen en CD&V bijeen te krijgen in een zogenaamde Vivaldi-coalitie. Daarbij is het vooral uitkijken naar de houding van de Vlaamse christendemocraten, die de voorbije maanden steevast aandrongen op een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens, dus met N-VA.

"We hebben alles geprobeerd om een Vlaamse meerderheid te hebben. Nu gaat het over het alternatief: ofwel dat ofwel oppositie. Dus kijken we naar de inhoud. Als we ons zeker voelen, als we ons in het centrum voelen en niet de aanhangwagen van deze coalitie plus CD&V, maar een duidelijke 'Avanti'-coalitie die wil gaan voor het land. Dat is voor ons het belangrijkste", zei Coens.

Na 460 dagen van vruchteloze onderhandelingen in allerlei formats wil Coens de gesprekken met die drie andere politieke families "een kans geven". "Wij zijn de partij die de synthese maakt tussen het sociale, economische en duurzame", klinkt het. Wel vraagt hij garanties over "de verstandhouding met de regio's" en "De Vlaamse flank die we hebben" en eist hij garanties op ethisch vlak en de abortuswet. "Als we ons programma kunnen realiseren, waarom zouden we niet besturen?"

Volgens de CD&V-voorzitter is het vertrouwen aan het groeien en is het mogelijk dat er tegen 17 september een nieuwe regering op de been kan gebracht worden. Toch is hij naar eigen zeggen ook niet bang van een oppositiekuur. "Als die drie andere families samen een project willen hebben dat louter hun drie flavours belichaamt, dat ze gaan. Dan gaan wij oppositie voeren", zei Coens. In oppositie zou de partij moeten herbronnen, maar het is geen reden om "bij deze of gene partij aan te sluiten". Een kartel met N-VA is in dat scenario "helemaal niet aan de orde", aldus Coens.

