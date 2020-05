CD&V wil elektronisch en digitaal betalen stimuleren: “Het is veiliger, eenvoudiger en efficiënter” KVE

03 mei 2020

10u26

Bron: Belga 2 Zo'n 63 procent van de geldtransacties in ons land gebeuren nog met contant geld. België hinkt op vlak van elektronisch en digitaal betalen achterop ten opzichte van onze buurlanden. Het is tijd voor een inhaalbeweging, vindt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). Ze roept de regering in een resolutie op om het gebruik van elektronische en contactloze betalingen aan te moedigen. Dat is volgens haar veiliger, eenvoudiger en efficiënter voor consument én onderneming.

De CD&V-resolutie bevat verschillende voorstellen. Zo vraagt Dierick onder meer de regering om de mogelijkheid te onderzoeken om één betaalapp te ontwikkelen, al dan niet in overleg met de eurozonelanden, waarmee de consument gemakkelijk digitaal kan betalen.

"Het aantal contactloze betalingen neemt toe in coronatijden",stelt Dierick vast. "Ze bieden een veilig alternatief voor betalen met cash of kaart, omdat ze het besmettingsgevaar minimaliseren." Ook stelt ze een sensibiliseringscampagne voor, om zowel consument als ondernemer vertrouwd te maken met digitale betalingen.

Online vergelijkingstool

"Handelaars willen soms geen digitale manier aanbieden omdat het te duur zou zijn", zegt Dierick. "Ik pleit daarom voor een online vergelijkingstool van de FOD Economie waarop we ondernemers optimaal inlichten over de kosten van onderhoud, abonnement, huur terminals en transacties. Zo kunnen handelaars goed geïnformeerd de meest voordelige keuze maken. Tenslotte vraag ik de regering ook de verhoogde investeringsaftrek te verlengen of de bestaande aftrek voor digitale activa te verhogen, om ondernemers aan te moedigen de omschakeling te maken.”

Lees ook: Contactloos betalen zit in de lift: we betalen nooit meer zoals vroeger (+)