CD&V wil budget voor geestelijke gezondheidszorg verdubbelen

31 maart 2019

12u33

Bron: Belga

CD&V wil het budget voor geestelijke gezondheidszorg verdubbelen van zes procent van het gezondheidsbudget naar twaalf procent. Dat heeft Brussels CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets zondag gezegd in De Zevende Dag. Debaets wil ook de terugbetaling van psychologische raadplegingen uitbreiden naar kinderen en jongeren.

De sector van de geestelijke gezondheidszorg trok onlangs nog aan de alarmbel met een 'noodprogramma'. De uitdagingen in de sector zijn dan ook huizenhoog. Terwijl een kwart van de bevolking kampt met psychische problemen en het aantal mensen met psychische problemen stijgt, kampt de sector al jaren met een onderfinanciering. Volgens de sector zijn er "drastische hervormingen" nodig. Zo pleit ze onder meer voor extra budget. Nu gaat er maar 6 procent van het gezondheidsbudget naar psychische zorg, terwijl de OESO minstens 10 procent aanbeveelt.

Als het van Brussels CD&V-lijsttrekker Bianca Debaets afhangt, moet het budget voor geestelijke gezondheidszorg dan ook "verdubbeld" worden. Die investering moet volgens haar helpen om vroeger in te grijpen en latere uitgaven te vermijden. Verder moet de terugbetaling van psychologische raadplegingen uitgebreid worden naar kinderen en jongeren. "Op die manier kunnen we bij de eerste signalen meteen ingrijpen", aldus Debaets.

Groen

Groen-parlementslid Elke Van den Brandt pleit er al langer voor om de psycholoog ook voor minderjarigen en 65-plussers terug te betalen. Zij is tevreden met het engagement van CD&V, maar hoopt dat het niet bij een "verkiezingsbelofte" blijft. Volgens Van den Brandt is er onder CD&V-beleid onvoldoende gedaan aan de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. "Onder het beleid van (Jo) Vandeurzen zijn de wachttijden langer geworden", aldus Van den Brandt.

"U moet erkennen dat de situatie onder deze regering erger in plaats van beter is geworden. Mensen hebben geen verkiezingsbeloftes nodig, maar daden", besluit Van den Brandt.