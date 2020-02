CD&V wil belastingvermindering voor kinderopvang verdubbelen LH

10 februari 2020

08u48

Bron: Belga 0 Met enkele fiscale maatregelen wil CD&V-Kamerlid Steven Matheï meer zuurstof aan de gezinnen geven. Zo wil Matheï het maximumbedrag voor belastingvermindering voor kinderopvang verdubbelen, wat een gemiddeld gezin meer dan 400 euro per jaar zou kunnen opleveren.

Ook moet er een belastingkrediet worden ingevoerd om ook de lagere inkomens de kans te geven van het belastingvoordeel te genieten. "We willen de combinatie van kinderopvang en werk voor meer gezinnen bereikbaar maken", zegt Matheï. "Heel wat ouders overwegen vandaag om thuis te blijven omdat de kost voor kinderopvang te zwaar weegt.”

Daarnaast wil hij het belastingkrediet voor kinderen ten laste optrekken voor gezinnen die het moeilijk hebben. Matheï spreekt van een bijkomend voordeel van meer dan 1.000 euro per jaar voor alleenstaande ouders met drie kinderen en een laag inkomen. "Maar ook co-ouders moeten hier beroep op kunnen doen.”

Een derde maatregel is bestemd voor ouders van een kind met een beperking. Soms krijgen zulke ouders wel een verhoogde kinderbijslag, maar geen extra verhoging van de belastingvrije som in de personenbelasting, omdat er andere definities worden gebruikt. "Dat is pure kafka", aldus Matheï.