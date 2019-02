CD&V wil bekritiseerd klimaatbeleid in scholen gaan uitleggen: “Trieste poging tot politieke recuperatie” ADN

03 februari 2019

13u09

Bron: VRT, Knack 0 CD&V heeft een brief rondgestuurd naar de directies van alle katholieke scholen in Vlaanderen, om te vragen kinderen niet meer te laten spijbelen voor het klimaat. “We vragen de leerlingen om aan hun schoolplicht te voldoen”, staat te lezen in de brief. CD&V wil het gehekelde klimaatbeleid van Vlaams minister Joke Schauvliege ook in de scholen gaan uitleggen. De brief kan op tal van verbouwereerde reacties rekenen. Zo noemt Knack-journalist Dirk Draulans die “een trieste poging tot politieke recuperatie”. “Complete nonsens”, klinkt het bij partijvoorzitter Wouter Beke.

In de bewuste brief aan de scholen staan twee opvallende zaken. Zo vraagt CD&V de leerlingen enerzijds “om aan hun schoolplicht te voldoen en de lessen bij te wonen” ondanks dat de partij “begrip heeft voor hun visie” en “hun bezorgdheid voor het klimaat deelt”. Maar opvallender; CD&V wenst ook “de komende dagen en weken langs te gaan bij de scholen en in debat te gaan met de scholieren over klimaat en het beleid ter zake”.



Enkele dagen geleden zei Schauvliege dat ze zich door de vele klimaatbrossers “gesterkt en gesteund voelde in het verdere beleid dat we moeten voeren”. Ze benadrukte dat ze de klimaatacties van de jongeren “niet politiek wenste te recuperen”.

Demarche

Dat ligt toch even anders nu deze brief is opgedoken, stelt Knack-journalist Dirk Draulans. “Hoe verklaar je dan de demarche van haar partij die naar de directies van katholieke scholen een brief stuurde met het voorstel om de jongeren niet te laten spijbelen? En tegelijk ook voorstelt om haar parlementariërs naar de scholen te laten komen om de vijfde- en zesdejaars uit te leggen wat de partij al voor het klimaat heeft gedaan?” Ook op sociale media is intussen ophef ontstaan. Politieke propaganda is immers verboden binnen de schoolmuren.

Wouter Beke: “Nonsens”

Partijvoorzitter Wouter Beke reageert in “De zevende dag” dat zijn partij enkel het debat wil aangaan, niet zomaar les wil komen geven. Volgens Beke waren de directies van enkele scholen ook vragende partij om debatten over het klimaat te voeren op school, in plaats van in Brussel op betogingen.

“Complete nonsens”, zegt Beke over de kritiek rond politieke recuperatie. “Als een thema leeft bij de jongeren, in de scholen, bij ouders en grootouders, dan is het toch logisch dat we daar op ingaan? Dat is het aangaan van het politieke en maatschappelijke debat en daarin willen we onze verantwoordelijkheid opnemen.”

