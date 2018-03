CD&V wil Amerikaanse ambassade aan de tand voelen over dreigende handelsoorlog ep

14 maart 2018

13u53

Bron: Belga 0 Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) wil een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade uitnodigen in het Vlaams Parlement. De CD&V'er wil op die manier meer tekst en uitleg krijgen bij het "protectionistische beleid" van Amerikaans president Donald Trump en de gevolgen van dat beleid voor de Vlaamse economie.

Die Vlaamse economie dreigt volgens Van Rompuy "getroffen te worden door de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium". De CD&V'er maakt zich zorgen over de dreigende handelsoorlog met de VS. "Het probleem met een handelsoorlog is dat iedereen weet waar het begint, maar niemand weet waar het eindigt", aldus Van Rompuy. Hij vindt dat Vlaanderen samen met de EU "een duidelijk signaal" moet sturen over die bezorgdheid.

Van Rompuy: "We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat Trump verder gaat op het pad van protectionisme want in een handelsoorlog zijn er geen winnaars, en als één van de meest open economieën in de wereld dreigt Vlaanderen één van de grote slachtoffers te worden."

Geen ambassadeur

Van Rompuy had liefst de Amerikaanse ambassadeur in ons land naar het Vlaams Parlement gehaald. Maar omdat president Trump nog steeds geen ambassadeur voor België heeft aangeduid, kan het ook een vertegenwoordiger van de ambassade zijn.

Het CD&V-parlementslid wil vooral te weten komen of ook Vlaamse exporteurs zullen kunnen genieten van de 'uitzonderingen' die Trump heeft vernoemd met betrekking tot de nieuwe invoerheffingen op staal en aluminium.

Verder kondigde Trump aan dat hij eist dat het Europese importverbod op chloorkippen en hormonenvlees wordt opgeheven, in ruil voor het niet verhogen van de taksen op Europese wagens die naar de VS worden geëxporteerd. "Vooral deze laatste aankondiging dreigt de Vlaamse economie hard te treffen", aldus Van Rompuy. Vorig jaar exporteerden Belgische autofabrieken alleen al voor meer dan 400 miljoen euro naar de VS.