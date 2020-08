CD&V wacht op welke richting Lachaert wil inslaan TTR

24 augustus 2020

16u42

Bron: Belga 5 De verschillende fracties van CD&V hebben deze voormiddag tekst en uitleg gekregen van partijvoorzitter Joachim Coens over de federale regeringsonderhandelingen. Achteraf viel te horen dat het vooral om een stand van zaken ging, waarop de inhoudelijke krijtlijnen nog eens werden scherpgesteld. Het is nu aan opdrachthouder Egbert Lachaert om duidelijk te maken welke richting hij uit wil, aldus voorzitter Coens.

Het was vandaag uitkijken naar een vergadering van de CD&V-parlementsleden in de Wetstraat 89, waar voorzitter Coens toelichting zou geven bij de gebeurtenissen van de voorbije maanden en naar wat er de komende dagen en weken te verwachten valt in de federale regeringsonderhandelingen.

Al werd de inzet van de vergadering intern ook wat ‘gedownsized’. Het is immers niet zo uitzonderlijk dat de fracties samenkomen en door de vakantie was dat al even geleden. Bovendien is er de afgelopen tijd veel gebeurd. Momenteel is Open Vld-voorzitter Lachaert aan zet, daarvoor waren dat voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS), die op hun beurt de fakkel overnamen van 'Drie Koningen' Lachaert, Coens en Georges-Louis Bouchez (MR).

Uitleg

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige parlementsleden toelichting bij de voorbije gebeurtenissen, net als bij de christendemocratische krijtlijnen voor regeringsdeelname. Dat zijn het herstel van onze economie, met daarbij een sterke focus op het versterken van de koopkracht, eerlijke fiscaliteit, investeringen in de gezondheidszorg en de omslag naar een duurzame economie. Ook moet de overheid efficiënter worden georganiseerd, moet het begrotingspad geloofwaardig zijn en staat zorg voor de allerkwetsbaarsten met fluo onderstreept.

Er kwam ook een overzicht van de mogelijke richtingen die de onderhandelingen kunnen uitgaan. In de media verschenen al speculaties dat Lachaert op een paars-groen verhaal zou mikken, al dan niet aangevuld met CD&V in een zogenaamde Vivaldi-coalitie. Formeel heeft Lachaert daarover nog geen stelling ingenomen. Bij CD&V is de slotsom dan ook dat het uitkijken is welke richting de liberaal wil inslaan. Vrijdag brengt hij een eerste verslag uit op het Paleis.

Lees ook. Vertrekt de paars-groene trein met CD&V erbij? (+)