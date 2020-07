CD&V vraagt ouderschapsverlof voor kinderen ouder dan 12 ADN

31 juli 2020

08u03

Bron: Belga 6 Nu de forse stijging van het aantal coronabesmettingen het volgende schooljaar bedreigt, dient CD&V een wetsvoorstel in zodat ook ouders van leerlingen in het middelbaar onderwijs ouderschapsverlof kunnen aanvragen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vrijdag.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri heeft een wetsvoorstel klaar dat ouders de mogelijkheid geeft hun ouderschapsverlof op te nemen tot hun kinderen 18 jaar oud zijn, in plaats van 12 jaar nu.

"Los van de corona-actualiteit denken we dat ouders zelf moeten kunnen beslissen wanneer ze het best wat meer tijd vrijmaken voor hun kinderen. In sommige gevallen komt een deel van dat ouderschapsverlof beter van pas bij puberende dan bij kleine kinderen." Tegelijk hoopt ze dat het voorstel snel meer ademruimte geeft aan ouders van middelbare scholieren, nu door het stijgende aantal coronabesmettingen ook het nieuwe schooljaar vrijwel zeker verstoord zal geraken.

Tijdskrediet

Lanjri beseft dat veel ouders hun ouderschapsverlof misschien al hebben opgebruikt. "Daarom dat ik ook een wetsvoorstel indien om de regelgeving rond tijdskrediet aan te passen. Dat kan je nu aanvragen met het motief om voor je kinderen te zorgen, tot ze 8 jaar oud zijn. Maar ook daar vraag ik dus om de leeftijdsgrens op te trekken naar 18 jaar.”

De Gezinsbond juicht het wetsvoorstel toe. "Veel gezinnen - zeker met kinderen in het middelbaar - vragen zich vandaag al af hoe ze het straks georganiseerd moeten krijgen, wanneer de scholen maar gedeeltelijk open zijn.”

