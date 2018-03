CD&V vraagt onafhankelijk onderzoek naar levensduur F-16’s kv

26 maart 2018

18u13

Bron: Het Nieuwsblad 5 Alle beschikbare rapporten over de levensduur van de Belgische F-16-vliegtuigen moeten onderzocht worden door een onafhankelijke expert. Dat eist m eerderheidspartij CD&V en wordt bericht door Het Nieuwsblad.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wil rapporten opvragen bij vliegtuigbouwer Lockheed Martin, maar volgens CD&V is dat onvoldoende. “Lockheed Martin is betrokken partij in deze zaak”, zegt Veli Yüksel aan het Nieuwsblad. “Daardoor hebben we onvoldoende garantie op de volledigheid van de informatie.”

CD&V wil een onafhankelijke studie van drie rapporten: één uit 2015, dat door de regering werd opgevraagd bij Defensie, en de twee studies door Lockheed Martin, die vorige week gelekt werden door oppositiepartij sp.a.