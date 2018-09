CD&V-voorzitter Wouter Beke over Schild & Vrienden: "Sommige politici moeten in eigen boezem kijken" kg

06 september 2018

17u33

Bron: Belga 3 CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt dat sommige collega-politici zich moeten "bezinnen" en "in eigen boezem moeten kijken" over de praktijken van de ultrarechtse organisatie Schild & Vrienden. Dat schrijft hij in een tekst op de CD&V-site onder de titel "Je oogst wat je zaait". Beke noemt geen partijen of politici bij naam, maar spreekt onder meer over "populaire politici met een grote aanhang" die het conflict in de samenleving voeden.

Beke stuurde eerder op de dag al via Twitter een eerste reactie op de Pano-reportage rond Schild & Vrienden. Nu komt de CD&V-voorzitter met een langere, persoonlijke tekst op de website van de partij. Daarin maakt Beke een analyse van de mogelijke voedingsbodem voor een groep als Schild & Vrienden.



"Dat er in elke tuin al eens onkruid groeit, daaraan kan je niets veranderen. Maar als je het zelf gaat bemesten, schrik dan niet dat het de bloemen overwoekert. Deze plaat wordt al meer dan tweeduizend jaar gedraaid, en toch blijft ze maar niet plakken: wat je oogst, zal je zaaien", zegt Beke.

Volgens Beke moeten politici "in eigen boezem kijken" en nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid in dit verhaal. Wie moet zich daarbij dan aangesproken voelen? Beke noemt geen namen, maar heeft het wel over "populaire politici met een grote aanhang".



"Denk tien seconden na en vraag je af of het echt nodig is om mensen belachelijk te maken om hun geslacht, afkomst of seksuele voorkeur", staat in de tekst te lezen. "Vraag je af of hij eigenlijk zelf wel een meerwaarde heeft, die tweet die je net wilde sturen."

"Wij tegen zij"

"Misschien moeten sommige politici zich eens bezinnen over de toekomst van hun samenleving. Willen ze als groep vooruit, ook al is dat met mensen die niet zijn of niet denken zoals zij? Of willen ze in verdeeldheid en eeuwige strijd ter plaatse trappelen, met telkens een zondebok als excuus?", vraagt Beke zich af.

De CD&V-voorzitter verwijst naar het verleden. "Dat verleden heeft ons geleerd wat er gebeurt als een groep alleen nog redeneert in termen van 'wij' tegen 'zij'. Als je al wie anders is van zijn menselijkheid ontdoet. Je zou denken we uit ons vreselijke verleden dat toch konden onthouden, maar vandaag is dat zelfs geen zekerheid meer", aldus Beke.

