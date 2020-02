CD&V-voorzitter Joachim Coens gelooft niet in Vivaldi-coalitie LH

15 februari 2020

10u10

Bron: Belga 3 Nieuwe verkiezingen zijn geen oplossing. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens in De Ochtend op Radio 1 gezegd. Voorlopig lijkt CD&V vast te houden aan een volgende federale regering waar N-VA deel van moet uitmaken. "Vivaldi is een componist tot op vandaag", aldus Coens.

De CD&V-voorzitter zegt dat zijn partij een serieuze "Valentijnskater" heeft overgehouden aan het feit dat PS-voorzitter Paul Magnette de missie van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) doorkruiste met zijn definitief njet tegen een regering met PS en N-VA. "Toen er moest gekust worden liep het lief weg", aldus Coens.

Voor CD&V is de ontgoocheling, zeker tegenover de PS, groot. "Het vertrouwen is geschaad", zei Coens in De Ochtend. "We hebben niet de neiging om verder te proberen".

Is er kans op een Vivaldi-coaltie, zonder N-VA en met CD&V? "Vivaldi is een componist tot op vandaag", aldus de CD&V-voorman daarover. "We moeten dit weekend eens goed nadenken. Er zijn nog verschillende opties. Dit land heeft een begroting nodig. De uitdagingen zijn groot.”



Nieuwe verkiezingen zijn voor de christendemocraten geen oplossing. "De mensen hebben gekozen in mei. Het is de taak van de politici om met die kaarten aan de slag te gaan", aldus nog Coens. "Verkiezingen zijn geen oplossing.”