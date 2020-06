CD&V-voorzitter Joachim Coens fluit Hendrik Bogaert al terug: "Coalitie met Vlaams Belang is niet mogelijk” TT

05 juni 2020

07u50

Bron: Belga 12 Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) vindt dat het cordon sanitaire op de schop moet. Dat zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. Hij wijst erop dat vandaag een op de drie op Vlaams Belang of PVDA zou stemmen. "Als je die mensen blijft negeren, dan dreigt een groot gevaar. Dan kan de samenleving zelfs uiteenvallen", aldus Bogaert. Hij wordt vanmorgen al meteen teruggefloten door zijn partijvoorzitter Joachim Coens.

Bogaert zegt niet voor coalitievorming met een van beide partijen te pleiten, maar vindt dat het “wel moet kunnen”. Het is volgens de christendemocraat niet alleen aan de traditionele partijen om het cordon te doorbreken. "Dat moeten ook Vlaams Belang en PVDA zélf doen. Die partijen zullen respect moeten tonen voor de waardigheid van élke mens. In beleid én in woorden."

Bogaert gelooft dat coalitievorming het beste middel is tegen extremisme. "Als een partij toetreedt tot een coalitie, dan moet die wel nuances leggen, milder worden en rekening houden met anderen", luidt het. Hij vindt niet dat zijn partij vorige zomer met Vlaams Belang had moeten praten over Vlaamse regeringsvorming. De coronacrisis heeft Bogaert naar eigen zeggen doen nadenken en concluderen dat er voortaan met elke partij moet worden gesproken.

Vanmorgen reageert CD&V-voorzitter Joachim Coens meteen op Twitter en fluit hij Bogaert terug. “Uitgesloten dat we een coalitie vormen met partijen die haaks staan op de manier waarop wij naar mens en samenleving kijken. Vlaams Belang-parlementsleden hebben dat deze week nogmaals bewezen. Dus nee, Hendrik Bogaert, coalitie is niet mogelijk.”

