CD&V-voorzitter Coens zet formatie op pauze door abortuskwestie: “Eerst vertrouwen opnieuw herstellen” TT

03 juli 2020

07u45

Bron: Radio 1 0 Het is op dit moment niet mogelijk om de gesprekken in de federale regeringsvorming verder te zetten. Eerst moet het vertrouwen tussen CD&V en MR opnieuw hersteld worden door een gesprek tussen de partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Dat zei Coens vanmorgen in De ochtend op Radio 1. Er zijn wonden geslagen door het debacle in de abortuskwestie gisteren.



Na een dag hoogspanning in de Wetstraat over de uitbreiding van de abortuswet overlegde de CD&V-top gisterenavond nog over hoe het nu verder moet met de regeringsvorming. Dat er wonden zijn geslagen tussen Coens en MR-voorzitter Bouchez door de demarche van die laatste, is in elk geval duidelijk. Volgens Coens moet dan ook allereerst “het vertrouwen hersteld worden” en moet de focus vooral op het sociaal-economische herstelbeleid komen te liggen. “Dat mag niet doorkruist worden door zaken die voor de ene of de andere moeilijk is. Als dat niet kan op die manier, dan is het vertrouwen geschonden. Dat moet hersteld worden door de focus te leggen waar hij moet liggen. Dit dossier is voor ons een brug te ver.”

Volgens Coens zal hij vandaag nog een gesprek vragen met Bouchez om de kwestie uit te praten. Zolang dat niet gebeurd is, kan de formatie volgens hem niet verder. “Eerst moeten we onder elkaar spreken over waar onze prioriteiten liggen en moet er vertrouwen zijn dat we met elkaars gevoeligheden rekening houden”, aldus Coens.



Normaal gezien zou er vandaag of morgen een eerste gesprek plaatsvinden met de zes partijen die momenteel onderzoeken of ze samen een regering op de been kunnen brengen. Het gaat dan behalve de regeringspartijen CD&V, MR en Open Vld ook om sp.a, N-VA en cdH.

Abortus

Op de agenda van de Kamer stond gisteren een wetsvoorstel over de uitbreiding en depenalisering van abortus. Volgens Coens was er wel degelijk een afspraak tussen CD&V, MR en Open Vld om het dossier terug te sturen naar de bevoegde Kamercommissie om de stemming erover uit te stellen, hoewel de liberalen eigenlijk voor de goedkeuring zijn. Open Vld was bereid het dossier over de zomer te tillen om CD&V ter wille te zijn, maar Bouchez liet gisterenmiddag plots weten dat hij zijn parlementsleden vrij liet te stemmen zoals hun geweten het hen opdraagt. De MR-voorzitter ontkent dan ook dat er een formele afspraak om uitstel was gemaakt met CD&V.

Ook het feit dat Bouchez gisterenavond nog wat olie op het vuur gooide met een interview tegenover Belga, ligt zwaar op de maag van de partij. “CD&V gaat de tafel verlaten? Om waar naartoe te gaan?”, klonk het uitdagend. “Gaat CD&V ons vertellen dat ze geen deel meer willen uitmaken van een federale regering? CD&V gaat zijn ministers uit de regering halen? Is het echt serieus zoiets te zeggen? Allez, er is nu wel wat spektakel, maar op een bepaald moment moet je wel wat rationeel blijven.”

“Ik ben zeer rationeel, dit is een heel belangrijk ontwerp voor ons”, aldus Coens daarover. “Wat hier gezegd wordt, is nooit aan de orde geweest, ik heb nooit gezegd dat wij uit de regering zullen stappen.”

