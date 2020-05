CD&V-voorzitter Coens pleit voor hogere lonen voor wie werkt in zorgsector JTO

20 mei 2020

13u04

Bron: Belga 6 CD&V-voorzitter Joachim Coens pleit voor een herwaardering van de zorgsector. Het personeel verdient betere arbeidsvoorwaarden, met een goed evenwicht tussen werk en privé, alsook een betere verloning. Dat zegt Coens vandaag in een videoboodschap naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging. Hij pleit ook voor een relanceplan dat een beleid uittekent voor de komende tien jaar.

“De echo van het applaus moet ook na deze crisis luid weerklinken”, zegt Coens. “We moeten lessen trekken uit deze crisis en de herwaardering van de zorgsector hoog op de agenda van de regering zetten. Het is tijd om zorg te dragen voor onze zorgverleners.”

Betere arbeidsvoorwaarden en een betere verloning moeten ervoor zorgen dat het takenpakket aansluit bij hun opleidingsniveau en dat er meer doorgroeimogelijkheden zijn Joachim Coens (CD&V)

Die herwaardering - een “Nieuwe Afspraak” - moet er volgens de CD&V'er ook voor zorgen dat meer mensen voor een job in de sector kiezen. Ze moet onder meer gaan over een eerlijke verdeling tussen zorgtaken en administratieve lasten, maar ook over het fysiek en mentaal welzijn van de zorgverleners. Betere arbeidsvoorwaarden en een betere verloning moeten ervoor zorgen dat het takenpakket aansluit bij hun opleidingsniveau en dat er meer doorgroeimogelijkheden zijn.

Voor Coens is het nu tijd om voor de komende tien jaar een sociaaleconomisch beleid uit te tekenen, met daarin de nadruk op een perspectief voor de mensen, de bedrijven en voor de samenleving. De gezondheidszorg moet daar voor Coens een bijzondere plaats in krijgen.

Nog naar aanleiding van Rerum Novarum en de huidige coronacrisis legt ACV-voorzitter Marc Leemans de nadruk op een versoepeling van de toegang tot brugpensioen.