CD&V-voorzitter Coens past voor "paars-groene ethische agenda met belgicistisch sausje"

23 augustus 2020

11u31

Bron: Belga 48 In de federale formatie wordt de komende dagen de houding van CD&V-voorzitter Joachim Coens cruciaal. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert wordt vrijdag op het paleis verwacht, en de hoop is dat hij de koning zal kunnen zeggen welke richting de volgende regering uitgaat. De teneur is algemeen dat het richting paars-groen gaat. De vraag is nu alleen of CD&V die coalitie vervoegt, om tot een Vivaldicoalitie te komen met een stabielere meerderheid in het parlement.



"Veel zal afhangen van het soort project dat Lachaert samen met de andere partijen voorstelt", zegt Coens vandaag in Het Nieuwsblad. "Als het bindmiddel tussen die partijen een paars-groene ethische agenda is met daarover een belgicistisch sausje, dan passen we."

Maandag geeft CD&V-voorzitter Joachim Coens aan zijn parlementsleden een stand van zaken van de regeringsonderhandelingen. In het kranteninterview wijst Coens erop dat zijn partij een volledig programma heeft over het herstel van onze economie, met daarbij een sterke focus op het versterken van de koopkracht, eerlijke fiscaliteit, investeringen in de gezondheidszorg en de omslag naar een duurzame economie. "De overheid moet efficiënter worden georganiseerd, het begrotingspad moet geloofwaardig zijn en ten slotte moet er zorg zijn voor de allerkwetsbaarsten. Dat willen we realiseren. Daarover gaat het."

Als de andere partijen CD&V erbij willen, dan is de volgende stap voor de christendemocraten dus wat die partijen daarvoor over hebben. "Het uitgangspunt is ook anders dan bij paars-geel", zegt Coens. "De coalitie met PS en N-VA is ons voorkeursscenario, dus daar hebben we op voorhand meer vertrouwen in. Als er een ander voorstel komt, zal het nog zoeken en tasten zijn om eerst het vertrouwen te winnen en daarna stappen verder te zetten."

Tegen een paars-groene ethische agenda met een belgicistisch sausje zal de partij "met alle plezier" oppositie voeren, zegt Coens. "Maar als het een centrumcoalitie wordt met een sterk socio-economisch verhaal, dan willen we luisteren.”

