CD&V-voorzitter Coens: “Geen onregelmatigheden vastgesteld bij ledenbevraging” TT

09 maart 2020

14u15

Bron: Eigen berichtgeving, De Standaard 0 Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zijn er afgelopen weekend “geen onregelmatigheden vastgesteld” bij de online bevraging die de partij organiseerde over de federale onderhandelingen. Volgens Coens is er geen fraude gepleegd, ook al konden leden in theorie meerdere keren stemmen.

CD&V stuurde zaterdagochtend een mail uit naar 25.000 partijleden met daarin een link naar een online vragenlijst over de koers die de partij de laatste maanden volgt in de federale onderhandelingen. Naast de vraag naar inhoudelijke thema’s peilde de partij ook wat de voorkeur van de leden was over de te volgen richting: vasthouden aan een Vlaamse meerderheid of niet.

Nadat het bestaan van de peiling gisteren door deze krant naar buiten werd gebracht, doken ook al snel geruchten op over mogelijke fraude. Zo bleken leden gewoon verschillende keren te kunnen stemmen wanneer ze de vragenlijst op een andere pc of smartphone openden. Met eenzelfde mailadres kon de peiling zo ook extern worden doorgegeven. Dat deed vragen rijzen over de betrouwbaarheid ervan.



Bij CD&V drukten ze geruchten over fraude vanmorgen echter de kop in. Volgens voorzitter Joachim Coens blijkt uit niets dat de bevraging in deze of gene richting is gemanipuleerd. Op zaterdag werd de peiling meer dan 4.000 keer ingevuld, op zondag meer dan 2.000 keer, waarna ze werd afgesloten. Op zondag, ook nadat in de media berichten verschenen over mogelijke manipulatie, is er in dezelfde richting gestemd als op zaterdag, toen van die geruchten nog geen sprake was, aldus Coens op de persconferentie vanmiddag waarop hij de resultaten bekendmaakte.

Gisteren verklaarde partijwoordvoerster Kelly Osaer aan De Standaard al “dat onze leden daar niet mee bezig zijn, met het doorsturen van die ­enquête. Als je wat te goeder trouw bent, vul je dat in en klaar.”