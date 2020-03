CD&V-voorzitter Coens: “Als de situatie zo urgent is, waarom willen Franstaligen dan niet rond de tafel zitten met N-VA?” TT

09 maart 2020

08u36

Bron: Radio 1 10 CD&V-voorzitter Joachim Coens begrijpt naar eigen zeggen niet waarom de focus in de federale onderhandelingen zo fel op zijn partij ligt. Volgens hem is de federale stilstand vooral te wijten “aan de weigeringen bij partijen langs Franstalige kant zoals Ecolo”, die “zelfs niet aan tafel willen zitten als N-VA erbij is”. Coens hintte er in De ochtend op Radio 1 dan ook op dat zijn partij bij het standpunt blijft dat de volgende federale regering een meerderheid langs beide kanten van de taalgrens nodig heeft.

Alle ogen in de Wetstraat zijn deze voormiddag op CD&V gericht, waarbij het partijbureau zich buigt over de vraag of de christendemocraten mee aan tafel van een Vivaldi-coalitie stappen. De partij lanceerde daarover afgelopen weekend een bevraging onder zijn leden, net voor koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) straks verslag uitbrengen bij de koning.

CD&V-voorzitter Joachim Coens wilde vanmorgen nog niet op de resultaten van de bevraging vooruit lopen, maar hintte wel dat de partij haar koers niet zal wijzigen: Coens bleef hameren op de noodzaak van een Vlaamse meerderheid en wees expliciet op de verantwoordelijkheid van de Franstalige partijen.



“Wat ik niet begrijp, is dat het zeer moeilijk blijkt om alle partijen rond de tafel te krijgen. En dat ligt vooral aan de weigeringen bij partijen langs Franstalige kant”, aldus Coens. Hij kek daarbij vooral naar de Franstalige groenen van Ecolo, “die zelfs niet met N-VA aan dezelfde tafel willen zitten”. De focus op CD&V om haar koers te wijzigen, is volgens Coens dan ook “sterk overdreven”. “Men spreekt nu over urgentie. Die ligt volgens mij niet bij het coronavirus, maar bij de bevolking. Als dan in het kader van zelfs maar een informatieronde men niet aan tafel wil komen, en niemand dan druk zet op de Franstaligen, dan vind ik dat een beetje bizar.”

“Beleid voeren moet over de niveaus heen”

Coens blijft er dan ook bij dat N-VA mee in bad getrokken moet worden, ook omdat de partij de Vlaamse regering leidt. “Waarom wij een bepaalde koers varen, is omdat wij geloven in België, en de regering sterk moet zijn. Maar de uitdagingen zijn zo groot dat je een goed beleid moet kunnen voeren, over de verschillende niveaus heen: ook de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen zijn betrokken als het gaat om federaal beleid. Vandaag stellen we vast dat iedereen met elkaar moet overleggen. Die verstandhouding uit het oog verliezen, lijkt mij niet verstandig. Als je stabiliteit in dit land wil, moet er goed overlegd kunnen worden tussen de verschillende meerderheden in de verschillende regeringen.”

Het CD&V-partijbureau start om 10.30 uur. Om 16 uur trekken Dewael en Laruelle naar het paleis voor hun verslag.

Lees ook:

CD&V roept hulplijn in: geeft partij Vivaldi de doodsteek of lost ze Vlaamse meerderheid? (+)