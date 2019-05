CD&V-voorzitter Beke: “Vlaams Belang moet niet rekenen op CD&V” ttr

26 mei 2019

20u40

Bron: VTM Nieuws 1 binnenland “We zullen bescheiden zijn, maar ook verantwoordelijk als we gevraagd worden”, aldus CD&V- voorzitter Wouter Beke. Ook CD&V-politica Hilde Crevits, kandidate minister-president, deelt die mening. Na afloop maakt Beke aan VTM Nieuws duidelijk dat “Vlaams Belang niet op CD&V moet rekenen”.

“Deze uitslag noopt ons tot bescheidenheid”. Zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op de uitslag van de verkiezingen. “We zullen bescheiden zijn, maar zullen ook verantwoordelijk zijn de komende dagen als we gevraagd worden”. CD&V gaat deze verkiezingen sterk achteruit. Beke gaf in de toespraak voor zijn militanten toe teleurgesteld te zijn, maar wil niettemin nog afwachten. Een op drie stembureaus is nog niet geteld, aldus de christendemocratische voorzitter.



Crevits nam na Beke het woord. “Beste vrienden. Ik zie veel gezichten die de vorige weken ongelofelijk veel steun gegeven hebben. Tijdens de jaren die ik aan politiek doe, heb ik een vibe gevoeld die de voorbije weken anders was dan de vele jaren ervoor”, aldus Crevits. “Daar hebben jullie voor gezorgd. De kiesuitslagen zijn voor CD&V niet zo goed, maar ze worden wel beter.”

“Positieve krachten”

“We zijn langzaam maar zeker naar het resultaat van 2014 aan het gaan. Laat het hoofd niet hangen, mensen. Weet dat de kiezer altijd gelijk heeft. Met dat gedrag moeten wij nu voorwaarts. Wouter Beke zei het al: ‘We zullen constructief meewerken aan alle gesprekken als we gevraagd worden’. We moeten waakzaam zijn over de stijl waarmee we campagne gevoerd hebben. Ik zal niet meewerken - en onze partij ook niet - aan gesprekken die gaan over hoe we ons land nog verder kunnen blokkeren.”

“Ik hoop dat alle positieve krachten de handen in elkaar staan, hopelijk met CD&V. Ik geloof in de toekomst en de nood van een sterk CD&V. Een heel dikke merci. Bedankt ook aan Kris Peeters voor je enorme inzet voor Europa. Fier rechtop gaan we kijken naar de toekomst. We zijn nodig en gaan daar volop aan werken.”

Geen minister-president

“De kans om minister-president te worden is zeer onwaarschijnlijk geworden”, zegt Crevits na haar speech aan VTM Nieuws. “We moeten in alle bescheidenheid nu kijken naar de toekomst. De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar de tendensen zijn duidelijk. Ik vind het enorm spijtig. Ik had niet gedacht dat de score van Vlaams Belang zo groot zou zijn. Dat baart me verschrikkelijk veel zorgen.”

Het verhoopte Hilde Crevits-effect bleef uit. Het is opvallend hoe Beke zijn West-Vlaams kopstuk een hart onder de riem stak. “We hebben op een positieve manier campagne gevoerd, waarin redelijkheid, fatsoen en respect centraal stonden. We hebben verschild van mening, maar we zullen dat altijd doen op onze manier en in onze stijl. En Hilde heeft die stijl belichaamd”, aldus Beke. Later luidde het dat “schofferen niet in onze genen zit”.

Beke heeft geen spijt dat hij Crevits naar voor heeft geschoven, zo stelt hij. “Ik ben ontgoocheld in ons resultaat en vind het jammer dat extreemrechts zo veel stemmen haalt in Vlaanderen”, klinkt het. “De kiezer heeft vandaag gesproken. Het is belangrijk dat er goeie meerderheden gevormd worden en dat er samengewerkt wordt.

De CD&V-voorzitter maakte ook duidelijk dat samenwerken met Vlaams Belang niet aan de orde is. “Mijn programma staat zo ver af van Vlaams Belang, dat ik me op geen enkele manier kan inbeelden hoe we kunnen samenwerken”, luidde het.