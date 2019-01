CD&V-voorzitter Beke pleit tegen populisme en voor "revolutie van de redelijkheid" bvb

12 januari 2019

19u22

Bron: Belga 0 CD&V zet zich af tegen "de populisten van links en rechts". In zijn toespraak op het nieuwjaarsfeest van CD&V pleitte partijvoorzitter Wouter Beke vandaag voor een "revolutie van de redelijkheid".

Enkele duizenden leden van CD&V waren afgezakt naar Lint voor de nationale nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse christendemocraten. In zijn toespraak haalde voorzitter Wouter Beke uit naar het populisme "van links en rechts". "Linkse noch rechtse praatjesmakers hebben de juiste recepten voor de problemen van de mensen. Onheilsprofeten en angstzaaiers zullen de mensen niet de juiste weg tonen. Wat we nodig hebben, is een revolutie van de redelijkheid", zei Beke.

Redelijke maatregelen

"Vandaag heb ik het gevoel dat onze manier van leven in eerste instantie wordt bedreigd van binnenuit", zei Beke. "De populisten van links en rechts zijn de echte bedreiging van onze manier van leven. Ze geven de mensen geen echte oplossingen. Wat ze geven, zijn zeepbellen en luchtkastelen. Wat ze nemen, zijn zekerheid en bescherming.”



CD&V wil werk maken van maatregelen rond onder meer klimaat en mobiliteit, op voorwaarde dat die "redelijk" zijn. "Sommigen vergeten dat iedereen mee moet kunnen. Wie moet leven van een pensioen van 1.200 euro, kan niet zonder hulp én een nieuwe elektrische auto kopen, én zonnepanelen leggen én zijn stookolietank verwijderen. Er zijn mensen die wel willen maar niet kunnen", aldus Beke.

“Vlamingen splitsen”

De inzet van verkiezingen van 26 mei zijn volgens Beke "misschien zelfs groter dan ooit": internationale samenwerking, mensenrechten, sociale bescherming en vrijhandel worden volgens Beke in vraag gesteld. "Alles waar wij hier voor staan en waar onze samenleving op gegrond is, wordt in twijfel getrokken".

"Nu sommigen België niet gesplitst krijgen, willen ze dan maar de Vlamingen splitsen. Maar niet met ons", zei Beke. "Ik lees dat anderen dromen over de onbestuurbaarheid van ons land na de verkiezingen van mei. Een Belgische shutdown op zijn Trumps dus. Dit is geen droom, maar een nachtmerrie", aldus de CD&V-voorzitter.