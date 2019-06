CD&V voor eerst in 30 jaar niet in Brusselse regering. Bianca Debaets (CD&V): “We zijn te braaf geweest” KVDS

03 juni 2019

08u24

"We zijn te braaf geweest." Dat heeft Bianca Debaets (CD&V) gezegd in De ochtend op Radio 1 nu haar partij voor het eerst in 30 jaar geen deel zal uitmaken van de Brusselse regering en in de oppositie moet zetelen. "We moeten wat scherper zijn, met een taalgebruik dat de mensen beter begrijpen", klinkt het.

Vijf dagen duurde het eer Brussel een Nederlandstalige coalitie had na de verkiezingen. Groen, Open Vld en one.brussels – van socialist Pascal Smet – vonden elkaar en dat maakte dat CD&V nu voor het eerst sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet mee bestuurt. Dat komt hard aan, zo vertelt Brussels CD&V-kopstuk en aftredend staatssecretaris Bianca Debaets, die als enige van de partij overblijft.

Niet beloond

“We zijn te braaf geweest”, aldus Debaets. “Je wordt blijkbaar niet beloond door mee te besturen. 30 jaar lang hebben we nochtans constructieve oplossingen gezocht voor Brussel en zelfs partijen verzoend die amper verzoenbaar waren. Denk maar aan het Franstalige DéFI. Een regering vormen met die partij was niet gemakkelijk. Toch hebben we 4 procent verloren.”





Volgens Debaets was het discours van de CD&V “te technisch”. “We moeten veel meer de taal van het volk spreken”, klinkt het. “Partijen die taal gebruikten die makkelijk te begrijpen was – of die nu klopte of niet – hebben het veel beter gedaan. Denk maar aan de oneliner dat we naar één stad moeten. Ook al is dat niet haalbaar. De harde roepers halen het meestal.”

CD&V wil nu herbronnen. “We gaan een brede basis binnen en buiten de partij bevragen om te weten te komen wat we anders moeten doen”, aldus Debaets. “Van het middenveld kregen we ondanks onze sociale agenda alleen maar kritiek en dat was heel bitter. Het was extra pijnlijk dat diezelfde mensen achteraf ook zout in de wonde strooiden.”

Kloof

“Ik geloof sterk in het middenveld en het verenigingsleven, maar er is een kloof tussen die vrijwilligers en de leiding. We hebben nochtans naar hen geluisterd. Toch vonden ze het nodig om op ons te blijven schieten. Dat doet pijn en laat sporen na. Maar littekens genezen”, zegt ze nog.