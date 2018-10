CD&V Vilvoorde roept op overleg onmiddellijk te hervatten: “Ik voel plaatsvervangende schaamte” HA

23 oktober 2018

11u54

Bron: Belga 0 De Vilvoordse CD&V-afdeling roept de partijen die een bestuursakkoord voor de volgende legislatuur bereikten op om het overleg onmiddellijk te hervatten en niet, zoals Open Vld, Groen en N-VA vragen, een onderhandelingspauze in te lassen tot 11 november. "Er zijn diepmenselijke wonden geslagen, maar net dan moet je meer met elkaar praten", zegt fractieleider Peter Van Kemseke in een mededeling.

In de nacht van zondag op maandag bereikten het kartel sp.a-Groen, CD&V en Open Vld een akkoord over de vorming van een nieuwe coalitie. Snel ontstond er echter commotie omdat burgemeester Hans Bonte (sp.a) geen schepenmandaat wou geven aan zijn kartelpartner Groen. Bonte was van oordeel dat de drie kersvers verkozen leden van Groen hiervoor te onervaren waren. Volgens Groen schond Bonte daarmee het kartelakkoord tussen beide partijen, waarop de groenen voor de oppositie kozen. Even later verspreidde Open Vld samen met Groen en N-VA een mededeling waarin de drie partijen fel uithaalden naar "de brutaliteit en woordbreuk van Bonte". Ze kondigden aan tot 11 november een pauze in te lassen in de coalitiegesprekken.

Uitdagingen

Van Kemseke bestempelt het gebeuren als "een triest schouwspel" en vindt het "tijd voor redelijkheid". "Negentig procent van de Vilvoordenaars bracht op 14 oktober een geldige stem uit. Als ik zie hoe er met die stemmen wordt omgegaan, dan voel ik plaatsvervangende schaamte", aldus de CD&V'er, die oproept om "vandaag nog door de zure appel heen te bijten". "Als iemand nog drie weken nodig heeft om een alternatieve coalitie op de been te brengen, dat die dat dan duidelijk zegt, maar het zal zonder mij zijn. Als dat niet de bedoeling is, laten we dan nu uit de loopgraven kruipen en direct aan de slag gaan. Er ligt een tekst op tafel die gedragen wordt door vier partijen en een antwoord geeft op alle uitdagingen voor onze stad.”



Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde het kartel sp.a-Groen 13 zetels op een totaal van 35, waarvan 10 voor sp.a en 3 voor Groen. Open Vld haalde 8 zetels, CD&V 5, N-VA 4, Vlaams Belang en UF elk 2 en PVDA 1. De vier partijen sp.a, Groen, Open Vld en CD&V die het bestuursakkoord ondertekenden, hebben een meerderheid van 26 op 35 zetels. Als Groen voor de oppositie kiest, blijven er daarvan nog 23 over. Een alternatieve coalitie van Groen, CD&V, N-VA en Open Vld heeft een meerderheid van 20 zetels op 35.

Er ligt een tekst op tafel die gedragen wordt door vier partijen en een antwoord geeft op alle uitdagingen voor onze stad Peter Van Kemseke, CD&V-fractieleider

Alternatieve coalitie

Volgens de krant De Standaard hebben 4 CD&V'ers de burgemeestersvoordracht van Bonte getekend, waardoor deze alternatieve coalitie in de praktijk niet meer mogelijk is. Van Kemseke was hierover vandaag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.