CD&V verrast door kritiek N-VA op migratiepact: “Waarom premier dan laten zeggen dat we het goedkeuren?” SPS

22 november 2018

09u07

Bron: Belga 6 CD&V is bereid te luisteren naar de bezwaren van coalitiepartner N-VA over het VN-migratiepact, maar de partij gaat ervan uit dat “de premier zijn woord houdt” en dat ons land het pact blijft steunen. Dat heeft CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten gezegd in “De Ochtend”. “Laat ons het kind niet met het badwater weggooien”, aldus Verherstraeten.

De voorbije dagen groeide het VN-migratiepact of het zogenaamde Pact van Marrakesh uit tot een soort splijtzwam binnen de federale regering. Regeringspartij N-VA bestempelde het pact als inhoudelijk “zéér problematisch”, terwijl premier Charles Michel in september op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nog had gezegd dat ons land het pact zou ondertekenen.

Straks volgt in de Kamer wellicht een debat op het scherp van de snee over de kwestie. Oppositiepartij Groen heeft ook een resolutie klaar waarmee ze de regering zal trachten kleur te doen bekennen. “We nodigen vandaag alle fracties uit om mee te tekenen. Zo kan alvast parlement duidelijk signaal geven”, zegt Groen-parlementslid Kristof Calvo op Twitter.

Resolutie VN-migratiepact is klaar. We nodigen vandaag alle fracties uit om mee te tekenen. Zo kan alvast parlement duidelijk signaal geven. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Uit gesprekken in De Ochtend blijkt dat het water tussen N-VA en CD&V over de kwestie diep blijft. Zo herhaalde N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir dat haar partij de tekst inhoudelijk “zeer problematisch” vindt. “Ik geloof niet dat dit akkoord het beleid van de regering reflecteert en de wil van de bevolking vertolkt”, aldus Demir.

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten is dan weer “verrast” door de plotse inhoudelijke kritiek van coalitiepartner N-VA. “Als je twee jaar de teksten bespreekt en als je de eerste minister voor de Verenigde Naties laat zeggen dat we het goedkeuren, dan vind ik die kritiek verrassend”, aldus Verherstraeten.

Heel het pact gaan herschrijven is wishful thinking. We mogen het kind niet met het badwater weggooien Servais Verherstraeten

Volgens Verherstraeten bevat het pact veel goede zaken en is het “in essentie een goed pact”. Maar zeker omdat steeds meer andere landen ook vragen hebben bij de tekst is CD&V bereid te luisteren naar de bezwaren van coalitiepartner N-VA. “Als één van de vier regeringspartners zegt dat hij zich zorgen maakt, wil ik wel luisteren naar die zorgen. Maar dan moeten die gebaseerd zijn op feiten”, aldus Verherstraeten.

Volgens de CD&V’er kan de eerste minister niet zomaar zijn gegeven woord intrekken en is het ook een illusie om te denken dat het pact nog volledig herschreven kan worden. “Heel het pact gaan herschrijven is wishful thinking. We mogen het kind niet met het badwater weggooien”, klinkt het. Verherstraeten erkent wel dat het dossier voor problemen zorgt binnen de regering. “Natuurlijk is dat een probleem en natuurlijk zijn er stormpjes. Maar deze regering heeft al zoveel stormen meegemaakt. Ik ga ervan uit dat ook deze storm wordt opgelost.”