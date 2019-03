CD&V trekt campagne op gang met focus op levenskwaliteit kg

11 maart 2019

12u12

Bron: Belga 0 De versterking van de levenskwaliteit. Dat wordt de oranje draad in de campagne van CD&V richting de verkiezingen van 26 mei. Die ambitie vertaalt zich in drie richtsnoeren: goed leven, gezond leven en gerust leven. Ze krijgt de komende weken verder gestalte tijdens verschillende dialoogmomenten.

De partij verzamelde vandaag haar burgemeesters in Neder-Over-Heembeek voor een burgemeesterstop. CD&V kwam uit de lokale verkiezingen van oktober vorig jaar met 121 burgemeesters, 191 deelnames aan lokale besturen en 51 absolute meerderheden. Voorzitter Wouter Beke benadrukte graag dat CD&V de grootste partij blijft in de steden en gemeenten.



Het is dan ook geen toeval dat de partij wil voortbouwen op de lokale input voor de verkiezingen én dat de levenskwaliteit, net als in de aanloop naar oktober vorig jaar, opnieuw prominent op de voorgrond treedt. "Levenskwaliteit wordt nergens meer gevonden dan thuis en in de buurt waar we wonen en leven", legde Beke uit.

Tegen verplichte fusie

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits schoof bij de lancering van de campagne meteen een aantal centrale thema's naar voren. Zo pleit ze voor een andere verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds. Lokale besturen die inzetten op bebossing en open ruimte, worden vandaag immers minder beloond dan wie inzet op extra bebouwing en dat moet voor Crevits veranderen. Het moet met andere woorden zwaarder doorwegen in de verdeling van het geld.



Ze zet zich ook duidelijk af tegen een verplichte fusie van gemeenten. Het is aan de lokale besturen zelf op "van onderuit" te kijken hoe best wordt bestuurd, aldus de West-Vlaamse kopvrouw. Ze benadrukt daarbij dat er fusies hebben plaatsgevonden onder impuls van lokale CD&V'ers. "Wij zijn de doeners, maar we gaan geen verplichting opleggen aan de lokale besturen", benadrukt Crevits.

Scholen

Scholen moeten ook nog meer uitgroeien tot het kloppend hart van de buurten. "In een kleine gemeente waar zich een schooltje bevindt, zie je ook een echt buurtleven", geeft Crevits aan. De afgelopen legislatuur werden daarvoor al stappen gezet en dat pad moet verder worden bewandeld, luidt het.