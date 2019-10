CD&V-top eist oplossing voor Arco-coöperanten, kandidaat-voorzitters zijn verdeeld HR ARA LH

24 oktober 2019

09u52

Bron: Belga, Radio 1 22 Binnenland Hoewel een vergoeding voor de Arco-coöperanten juridisch haast onmogelijk is, wil de CD&V-top dat zijn kandidaat-voorzitters dat blijven eisen. Dat schrijft De Tijd. De zeven kandidaten om Wouter Beke op te volgen als partijvoorzitter hebben daarover een fiche toegespeeld, maar over het Arco-dossier lopen de meningen uiteen. Zo vindt Walter De Donder dat CD&V met beweging.net rond de tafel moet zitten. Volgens Sammy Mahdi moet zijn partij het dossier achter zich laten, Raf Terwingen pleit dan weer voor een juridische oplossing.

Arco is het vehikel waarmee de christelijke arbeidersbeweging participeerde in Dexia, de bankgroep die in 2011 over de kop ging. Daarbij zagen 800.000 Arco-coöperanten zo'n 1,5 miljard euro in rook opgaan. CD&V heeft altijd beloofd dat de Arco-coöperanten deels vergoed zouden worden, maar daar kwam niets van in huis.

De Arco-fiche die de kandidaat-voorzitters kregen, heeft tot doel dat ze alle zeven eenzelfde lijn aanhouden over Arco. De fiche wijst erop dat het “gunstige” arrest van het EU-gerechtshof in Luxemburg van 7 september 2018 een “schadevergoeding (plan B) aan Arco-coöperanten juridisch mogelijk” maakt. “Het is immers geen verboden staatssteun”, zo pepert de CD&V-top de kandidaat-voorzitters de partijlijn in.

Beweging.net

Kandidaat-voorzitter Walter De Donder bevestigde vanmorgen op Radio 1 dat de partij de kandidaat-voorzitters gevraagd heeft te ijveren voor een oplossing. “Er is een belofte gemaakt. Een kenmerk van de politiek moet zijn dat je die dan ook moet houden.” Volgens De Donder is CD&V ervan overtuigd dat er, na het arrest van het Gerecht in Luxemburg, een juridisch draagvlak is. “Maar of dat een totale schadeloosstelling is, dat zal ervan afhangen. Maar er moet iets gebeuren.”

In eigen naam voegde De Donder eraan toe dat ook beweging.net zijn duit in het zakje zou moeten doen. “Wat mijn persoonlijke overtuiging betreft, vind ik dat we met beweging.net aan tafel moeten zitten en kijken wat zij nog in petto hebben. Het is goed mogelijk dat mijn standpunt daar afwijkt van het eerdere standpunt van CD&V.”

Ja, het was hoog tijd om nog eens goed in eigen voet te schieten... #wtf Jef Van den Bergh(@ jefvandenbergh) link

Dat de discussie over Arco opnieuw wordt opgerakeld, valt overigens niet bij iedereen bij CD&V in goede aarde. Kamerlid Jef Van den Bergh liet dat via Twitter in niet mis te verstane woorden weten. Kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi van zijn kant laat uitschijnen dat er geen oplossing meer komt. “We mogen de Arco-gedupeerden niet blijven geselen. Daar is niemand mee gediend.”

We hebben ons best gedaan, maar we mogen de ARCO gedupeerden niet blijven geselen. Daar is werkelijk niemand mee gediend. Sammy Mahdi(@ SammyMahdi) link

Van Peteghem: “Wij leggen Arco opnieuw op tafel”

Net als De Donder vindt Vincent Van Peteghem dat Arco bij de federale regeringsonderhandelingen opnieuw op tafel moet worden gelegd. “Mensen verdienen duidelijkheid. Ook zonder @CDenV zal een volgende federale regering met #Arco geconfronteerd worden. Maar gedaan met de politieke ruilhandel, daar doe ik niet meer aan mee", reageerde hij via Twitter. Bij Knack gaf de kandidaat-voorzitter een gelijkaardige boodschap. “CD&V heeft zich de afgelopen jaren keihard ingespannen voor dit dossier. Wij zullen een regeling nooit in de weg staan en zullen het dossier sowieso opnieuw op tafel leggen", aldus Van Peteghem nog.

Mensen verdienen duidelijkheid. Ook zonder @CDenV zal een volgende federale regering met #Arco geconfronteerd worden. Maar gedaan met de politieke ruilhandel, daar doe ik niet meer aan mee. Vincent Van Peteghem(@ vincent_v_p) link

Volgens Raf Terwingen, die zich ook kandidaat stelde om voorzitter te worden, moet de discussie uit de politieke sfeer gehaald worden. “Er moet een oplossing komen, maar inschrijven in het regeerakkoord heeft tot nu niet tot een oplossing geleid", zei Terwingen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “We moeten de juridische verantwoordelijkheid bekijken. Op politiek vlak zal het niet opgelost raken, anders wordt het dossier een trofee voor de een of andere partij.”

Moet CD&V haar handen van het dossier houden? “We moeten de discretie bewaren”, stelde Terwingen voor. “Zoals mijn collega’s dingen ‘op tafel’ willen leggen en ‘afdwingen’... Met sterke woorden raken we er niet.” Als het van Terwingen afhangt, gaat het dossier dus niet mee naar de regeringsonderhandelingen, “maar de coöperanten hebben wel recht op hun geld”, aldus Terwingen.



Dat de CD&V-top de zeven kandidaten het “marsorder” heeft gegeven om een oplossing voor het Arco-dossier te eisen, klopt volgens Terwingen niet. “Die fiche is niet meer dan drie paragrafen lang en bevat alleen maar praktische informatie.”

Ook econoom Geert Noels en kerkjurist Rik Torfs reageerden via Twitter. “De tijd is niet blijven stilstaan in 2008. Klimaat, vergrijzing, economie, begroting zijn belangrijker dan #Arco. Sla deze bladzijde om, want de kost van stilstand is ondertussen groter dan 100 Arcos”, aldus Noels. Torfs is allesbehalve enthousiast over het bestaan van de Arco-fiche. “CD&V-top wil dat kandidaat-voorzitters oplossing voor Arco blijven eisen.” Wie is die ‘top’ dan wel? En heetten de voorzittersverkiezingen niet ‘vrij’ te zijn?”

De tijd is niet blijven stilstaan in 2008. Klimaat, vergrijzing, economie, begroting zijn belangrijker dan #Arco.

Sla deze bladzijde om, want de kost van stilstand is ondertussen groter dan 100 Arcos.https://t.co/6oQpYyIRp2 Geert Noels(@ GeertNoels) link

"CD&V-top wil dat kandidaat-voorzitters oplossing voor Arco blijven eisen." Wie is die 'top' dan wel? En heetten de voorzittersverkiezingen niet 'vrij' te zijn? Rik Torfs(@ torfsrik) link