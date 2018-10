CD&V tevreden: partij rondt kaap van 100 burgemeesters IVI

15 oktober 2018

12u06

Bron: Belga 0 CD&V blikt opgelucht terug op de verkiezingsdag: de christendemocraten blijven lokaal de grootste partij van Vlaanderen én ze zitten nu al aan 100 burgemeesters. "En dan moeten er op tientallen plaatsen nog meerderheden gevormd worden", klinkt het tevreden.

CD&V was in 2012 op 139 plaatsen de grootste partij en leverde 137 burgemeesters. Ook nu kleurt de kaart van Vlaanderen, buiten de provincie Antwerpen, op veel plaatsen nog oranje. "Nu zijn we op 120 plaatsen de grootste, waarbij je natuurlijk moet rekening houden met de gemeentefusies, en leveren we al op 100 plaatsen de burgemeester", zegt woordvoerder Steffen Van Roosbroeck. "We hadden in 50 steden en gemeenten een absolute meerderheid. Nu zijn er dat nog 47. Dat is een mooie status quo."

Verlies in Antwerpen

Dat de partij in Antwerpen met lijsttrekker Kris Peeters onder de verwachtingen is gebleven, fors achteruit boert in Kortrijk en ook steden als Ieper en Hasselt verliest, wordt volgens de partijtop gecompenseerd door winst in andere steden. Zo wordt CD&V bijvoorbeeld de grootste in Brugge en zijn de christendemocraten ook de grootste in een aantal Limburgse steden zoals Genk, Beringen en Lommel.

