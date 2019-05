CD&V stelt Europees masterplan tegen kanker voor: “Overlevingskans moet nog beter” SVM

22 mei 2019

17u56

Bron: Belga 4 Europees CD&V-lijsttrekker Kris Peeters heeft in het welzijnscentrum van Bornem een Europees Masterplan tegen kanker voorgesteld. Dat voorziet een pakket aan maatregelen om bestaande data, onderzoeken en kennis te combineren. De bedoeling is om kanker nog meer dan nu te voorkomen, om kanker zo vroeg mogelijk op te sporen en om de best mogelijke behandelingen te voorzien voor een maximale genezing.

Europa beschikt in de strijd tegen kanker dan wel over een groot talent aan onderzoekers en de nodige middelen, toch wordt het volledige Europese potentieel op het gebied van kankeronderzoek niet benut. Zo stellen de Europese christendemocraten onder meer vast dat gegevens en informatie niet altijd voldoende gedeeld of gemakkelijk toegankelijk zijn.

“Mogen ons er niet bij neerleggen”

De resultaten mogen dan beschikbaar dankzij ‘open access’, de hoeveelheid gegevens is zo groot dat het vinden van de gewenste informatie niet evident is. Voorts is het vaak een probleem om toegang te krijgen tot de juiste technologische infrastructuur om de gegevens te analyseren. Daarnaast is Europa ook te veel afhankelijk van buitenlandse technologie, met name uit de VS en China.

Peeters wijst erop dat kanker na hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in ons land is. "We mogen ons daar niet bij neerleggen. De overlevingskans bij kanker is de laatste jaren licht toegenomen, maar het moet nog beter. In België is 32 procent van de vrouwen en 41 procent van de mannen vijf jaar na hun kankerdiagnose niet meer in leven. Als we al onze kennis en middelen op Europees niveau bundelen, kunnen we kanker uit de wereld helpen.”

“Patiënt moet centraal staan”

“Er is nood aan een verdere gestructureerde uitbouw en financiering van integrale zorg voor patiënten met kanker en hun familie”, stelt dokter Ann-Marie Morel. “De patiënt moet centraal staan. Hij of zij moet ook niet-medische ondersteuning krijgen om verder te leven met deze ziekte en haar gevolgen."

Het Masterplan voorziet onder meer een Europees Digitaal kankercentrum dat de specialisatie en expertise van verschillende onderzoekscentra moet bundelen. Daarnaast moet informatie binnen Europa ook uitgewisseld kunnen worden. Andere speerpunten zijn een Europese kwaliteitsaccreditatie voor kankercentra, een Europese preventiestrategie tegen kanker, een Europese strategie voor vroegtijdige opsporing van kanker en een 'Investeringsplan 4.0'.