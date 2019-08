CD&V roept maandag politiek bestuur samen LH

09 augustus 2019

16u28

Bron: Belga 4 CD&V roept maandag om 11 uur het politiek bestuur samen. Dat bevestigt één van de leden. Die leden werden eerder deze week al gevraagd zich klaar te houden, om te vergaderen over een eventuele regeringsdeelname.

N-VA heeft deze middag laten verstaan dat er vandaag geen nieuws te verwachten is over de Vlaamse formatie. Wellicht komt dat er begin volgende week wel.

Tijdens het politiek bestuur zal CD&V moeten beslissen onder welke voorwaarden de partij in een Vlaamse regering stapt. Een koppeling met de federale regeringsvorming, zoals bij Open Vld, is bij CD&V niet aan de orde. “De prioriteit is Vlaanderen”, zei een lid van het bestuur deze week. “Als we ergens een rol denken te kunnen spelen, zal het eerder daar zijn.”

Verschillende CD&V’ers zijn deze week overigens op vakantie vertrokken, en zullen de vergadering van het politiek bestuur dus moeten missen.

