CD&V roept coalitiepartners op "eindelijk" krachtig antitabaksbeleid te voeren TTR

27 april 2018

10u04

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof roept coalitiepartners N-VA, Open Vld en MR op om "eindelijk" samen werk te maken van een krachtig antitabaksbeleid, want dat is vandaag "helaas niet het geval". Van Hoof diende naar eigen zeggen al twee wetsvoorstellen in, maar "die zijn al bijna twee jaar hangende in de commissie Volksgezondheid", hekelt ze.

Van Hoof herhaalt haar oproep om een stevig beleid tegen de sigaret te voeren naar aanleiding van de recente enquête van Kom op Tegen Kanker over roken in de buurt van kinderen. Die was eigenlijk eerder positief: in 2008 zaten elke dag nog 115.000 kinderen in de rook, vandaag is dat gedaald tot 36.000. Het aantal rokende ouders is gedaald, maar twee op vijf rokende ouders, rookt wel nog in de buurt van hun kind, en dat vindt het CD&V-Kamerlid te veel.

Roken in de buurt van kinderen kan verschrikkelijke gevolgen hebben voor hun gezondheid. Deze cijfers zouden iedereen onmiddellijk moeten aansporen om een krachtig en omvattend beleid te voeren om het tabaksgebruik drastisch terug te dringen, maar helaas stellen we vast dat dit vandaag niet het geval is", stelt Van Hoof.

De CD&V-politica "vindt het jammer" dat twee van haar wetsvoorstellen rond tabak al twee jaar hangende zijn in de commissie Volksgezondheid, en dat "de federale stilstand" de gewesten verplicht om het heft in eigen handen te nemen.

Het huidige beleid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is wat haar betreft "niet krachtig genoeg", ook al is er voldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal over antitabaksmaatregelen voorhanden, zegt Van Hoof. In haar wetsvoorstellen wil ze onder meer een totaalverbod invoeren op reclame voor tabak, de minimumleeftijd optrekken van 16 naar 18 jaar en roken in de wagen met kinderen verbieden.