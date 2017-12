CD&V: "Regeerakkoord en wet op kernuitstap krachtiger dan wisselmeerderheid Groen" SI

Bron: Belga 0 Photo News Kamerlid Leen Dierick en Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne. Het regeerakkoord en de wet op de kernuitstap zijn krachtiger wapens dan de wisselmeerderheid die oppositiepartij Groen aanbiedt. Dat is te horen bij CD&V, dat in de regering geconfronteerd wordt met een N-VA die de kernuitstap wil terugdraaien. Ook Open Vld wil de lat hoog blijven leggen, maar wel binnen twee of vier jaar evalueren.

Groen wil een resolutie indienen in de Kamer als de federale regering er niet in slaagt het energiepact goed te keuren. Dat zei partijvoorzitter Meyrem Almaci op Radio 1. In dat pact wordt de sluiting van de kerncentrales in 2025 herbevestigd, maar N-VA gaat daar niet mee akkoord en wil de tekst opnieuw onderhandelen. Als de partij het been stijf houdt, biedt Groen daarom CD&V en Open Vld een wisselmeerderheid aan.

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) vindt het alleszins "heel sympathiek dat Groen meedenkt". "Als er een energiepact komt, hoop ik immers dat de oppositie dat mee zal ondertekenen. Het gaat om een akkoord op lange termijn en de kans is groot dat we allemaal wel eens in de oppositie en in de meerderheid zullen zitten."

Meerderheid moet eruit komen

Toch zal de partij niet snel ingaan op de uitgestoken hand. "We moeten er in de meerderheid uit komen", zegt Kamerlid Leen Dierick. "We hebben bovendien krachtiger wapens dan een resolutie. Er is een regeerakkoord en een wet, het blijft raar dat N-VA dat nu opeens naast zich wil neerleggen. N-VA heeft bovendien in de persoon van Bert Wollants zelf sterk aangedrongen op een Energiepact."

Ook Open Vld denkt dat de meerderheid er onder elkaar wel uit raakt. "Niemand wil de bevoorradingszekerheid of de betaalbaarheid in het gedrang laten komen", zegt Kamerlid Egbert Lachaert. "Een energiepact is dan ook iets wat aan evaluatie en bijsturing onderworpen is. Je moet nu ambitie uiten, de lat hoog leggen en binnen twee of vier jaar de investeringen evalueren. Als er dan een probleem opduikt met de bevoorradingszekerheid kan er worden bijgestuurd. In dat geval zijn er verschillende oplossingen, het hoeft niet noodzakelijk te gaan om het langer open houden van kerncentrales."

In de tweede week van januari moeten de extra becijferingen die N-VA heeft gevraagd er liggen. In interkabinettenwerkgroepen (IKW's) wordt vanaf dan opnieuw overlegd over het pact.