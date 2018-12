CD&V: "Premier moet oordelen of vertrouwen van parlement nodig is” SPS

10 december 2018

Het is aan premier Charles Michel om te oordelen of de nieuwe oranje-blauwe coalitie de steun moet vragen van het parlement. Dat zei CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten voor aanvang van het partijbureau van de christendemocraten. "Het is belangrijk dat de eerste minister contact zal hebben met alle fracties in het parlement, over de verdere afhandeling van de parlementaire dossiers."

Moet de nieuwe regering Michel II het vertrouwen vragen in het parlement? Theo Francken, tot dit weekend nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie voor N-VA, liet vanochtend op Radio 1 alvast verstaan van wel. Volgens hem gaat de oranje-blauwe coalitie “lichtzinnig” om met de grondwet.

Volgens CD&V-fractieleider in de Kamer Servais Verherstraeten is het aan premier Charles Michel om dat te beslissen. “Hij zal daar wellicht overleg over plegen”, zei hij voor aanvang van het CD&V-partijbureau. “Daarnaast is het belangrijk dat de eerste minister contact zal hebben met alle fracties in het parlement over de verdere afhandeling van de parlementaire dossiers.”

We zijn het aan de burgers in ons land verplicht om er het beste van te maken en verder te besturen Servais Verherstraeten

De christendemocraten beseffen wel dat het de komende maanden niet gemakkelijk wordt voor de nieuwe ploeg. “Aan het einde van de legislatuur loopt de weg altijd bergop, ook bij regeringen die een meerderheid in het parlement hebben. Dat zal nu niet anders zijn”, zegt Verherstraeten.

Maar de partij wil nu vooral verder werken. “We hebben in de zomer nog een akkoord gemaakt met vier partijen. Wat ons betreft is een woord een woord en willen wij die beslissingen uitvoeren. We zijn het aan de burgers in ons land verplicht om er het beste van te maken en verder te besturen. Dit is niet ideaal, maar in de politiek krijg je niet altijd de ideale situatie.”

Op de kritiek van Francken - dat CD&V en Open Vld de partij eigenlijk uit de regering hebben geduwd, ondanks verwoede pogingen van de premier om zijn regering te redden - wil Verherstraeten niet al te veel kwijt. “Als ministers een post verlaten die ze graag doen, dan moet je daar ook een stukje respect voor opbrengen. N-VA heeft een keuze gemaakt die niet de onze was, en daar hebben we akte van moeten nemen.”