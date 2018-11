CD&V pleit voor verplichte detectiesystemen voor ‘fume’-incidenten Jolien Lelièvre Jan De Meulemeester Jeroen Van der Auwera

08 november 2018

19u43

Bron: VTM NIEUWS 0 CD&V wil dat luchtvaartmaatschappijen alle fume-incidenten openbaar maken. Samen met de andere Europese landen moet België ook een detectiesysteem voor vuile lucht verplichten, vindt kamerlid Veli Yüksel.

“Luchtvaartmaatschappijen moeten aan boord van hun toestellen detectiesystemen plaatsen om op die manier fume-incidenten te kunnen detecteren”, zegt Veli Yüksel, Kamerlid CD&V aan VTM NIEUWS. “Die gevallen moeten verplicht gemeld worden bij Volksgezondheid want het is gevaarlijk en schadelijk voor gezondheid van cabinepersoneel, maar ook passagiers”, klinkt het.

“En aangezien dergelijke ‘fume’-incidenten schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, moeten zowel de crew als de passagiers hierover geïnformeerd worden”, zegt Yüksel. “Iedere vliegtuigpassagier en/of medewerker heeft recht te weten waaraan hij of zij is blootgesteld en heeft tevens recht op heldere info wat vervolgens best kan ondernomen worden.”

Dinsdag bracht VTM NIEUWS twee van die ‘fume- events’ bij Brussels Airlines aan het licht, in drie dagen tijd. Een keer moesten de piloten zelfs naar het ziekenhuis.