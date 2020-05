CD&V pleit voor snelle aankoop nieuwe roetfiltertests JOBR

22 mei 2020

13u11

CD&V vraagt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om toch door te gaan met de aankoop van nieuwe meetapparatuur voor de opsporing van vervuilende dieselwagens. De minister liet donderdag weten daarvoor een Europese richtlijn af te wachten.

Voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigde vorige legislatuur nieuwe meetapparatuur voor de roetuitstoot aan. Dit jaar zou die in gebruik moeten worden genomen in de keuringscentra. Huidig mobiliteitsminister Lydia Peeters zei donderdag dat ze voorlopig toch vasthoudt aan de Europese richtlijn uit 2014, die enkel een opaciteitstest oplegt. Die is minder performant dan de nieuwe PN-test. Ze wacht een nieuwe Europese richtlijn af.

Vroegtijdige sterftes

CD&V gaat daar niet mee akkoord. “Fijn stof heeft een belangrijke impact op onze gezondheid en leidt jaarlijks tot om en bij de 10.000 vroegtijdige sterftes”, zegt Vlaams Parlementslid voor CD&V Karin Brouwers. “In volle coronatijden, waar we zien dat bepaalde uitwassen van ons gedrag zoals de uitstoot van fijn stof als katalysator werken, is het belangrijk om vooruitstrevend te zijn.”

De Vlaamse parlementsleden vragen aan de minister om de gemaakte afspraken na te komen en te zorgen dat alles in gereedheid wordt gebracht om de toestellen definitief in gebruik te nemen. “We hebben begrip voor het feit dat het nog enige tijd kan vergen om het wetgevend kader aan te passen en voldoende correcte meettoestellen te bestellen”, zegt Brouwers. “Maar we willen niet wachten op een Europese richtlijn. Integendeel, wij willen richting geven aan Europa en roepen de minister op tot actie.”