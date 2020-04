CD&V-parlementslid is kritisch voor Wilmès maar wordt meteen op de vingers getikt door Geens HLA

23 april 2020

17u32

Bron: Belga 40 Opvallend moment in de Kamer deze namiddag: CD&V parlementslid Nawal Farih richt zich tijdens haar tussenkomst tot premier Sophie Wilmès (MR) en bekritiseert de “dramatische communicatie” na de Nationale Veiligheidsraad van vorige week, waarna ze vraagt om meer leiderschap. Partijgenoot Koen Geens lijkt niet tevreden met die boodschap en tikt Farih meteen op de vingers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het CD&V-parlementslid vraagt in de aanloop naar de Nationale Veiligheidsraad van morgen om duidelijke communicatie. Ze verwijst naar de chaos die ontstond na de Veiligheidsraad van vorige week, toen aangekondigd werd dat er opnieuw beperkt bezoek zou toegelaten worden in woonzorgcentra en andere verblijfsinstellingen. “Vorige week hebben wij een dramatische vorm van communicatie gezien die bij de bevolking voor meer onduidelijkheid heeft gezorgd”, zegt Farih daarover. Ook het voorlopig advies van de experten dat gisteren is gelekt in de pers, heeft de bevolking met vragen achtergelaten, klinkt het. Farih richt zich vervolgens tot premier Wilmès: “Ik wil u laten weten dat ik wel geloof in uw premierschap, maar dat ik om meer leiderschap vraag.”

Meten na haar tussenkomst wordt Farih aangesproken door partijgenoten Servais Verherstraeten en Koen Geens, en vooral die laatste lijkt niet tevreden. Na een korte woordenwisseling keert hij schijnbaar gefrustreerd terug naar zijn plaats.

Lees ook:

Wie is de mol? Hoe kon het “exitplan” lekken?(+)

Reconstructie: hoe de beslissing rond bezoek in de rusthuizen zo voor chaos kon zorgen(+)