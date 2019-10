CD&V, Open Vld en N-VA zetten licht op groen, Rutten tot tranen toe bewogen Redactie

01 oktober 2019

19u01 8 N-VA heeft als laatste partij groen licht gegeven voor het Vlaamse regeerakkoord. Op een totaal van 1.755 deelnemers waren er amper vijf nee-stemmers. Twaalf mensen onthielden zich, 1.738 anderen stemden ja. Eerder hadden CD&V en Open Vld hun fiat al gegeven. De christendemocraten gingen akkoord met 86 procent van de stemmen en ook bij de liberalen was er een overweldigende meerderheid. Na de stemming was partijvoorzitster Gwendolyn Rutten tot tranen toe bewogen. CD&V krijgt tegen de verwachting in drie ministers, N-VA levert vier ministers en de parlementsvoorzitter. Open Vld moet het stellen met twee ministerposten. Hier kan u lezen wie uiteindelijk in welke stoel beland is.

Rutten gaf namens Open Vld anderhalf uur lang uitleg bij het regeerakkoord. Na kritische vragen uit de zaal -onder meer rond het luik identiteit en het afschaffen van de woonbonus- verdedigde medeonderhandelaar Bart Somers in een slotspeech het akkoord.

Volgens hem zijn er veel liberale accenten, onder meer rond onderwijs, ondernemerschap en het invoeren van een jobbonus als “echt wapen tegen armoede”. Over het luik samenleving benadrukte Somers dat Open Vld “de toogpraat niet gaat volgen en niet het pad van de angst achterna zal gaan”. “De liberale canon staat ook in het regeerakkoord”, klonk het. Na de stemming liepen de emoties bij Rutten in haar dankwoord hoog op.

Bij CD&V waren er 495 stemmen voor regeringsdeelname, 61 stemmen tegen en 21 onthoudingen. Het waren voorzitter Wouter Beke en partijtopper Hilde Crevits die als laatsten het woord namen op het congres. Beke verdedigde de rol van zijn partij aan de onderhandelingstafel. “Niet voor punten en komma’s, maar om stenen in de rivier te verleggen”, klonk het.

Hij gaf aan dat de verkiezingen van 26 mei “een diepe indruk gemaakt hadden”. De fundamentele vraag die de leden van zijn partij zich moeten stellen, is of ze nog geloven in de christen-democratie, het moedige midden of een centrumpartij. “Geloven wij in godsnaam in een partij die een antwoord kan bieden aan de extremen? Ik geloof erin”, aldus Beke.

“Wij hadden in de oppositie kunnen zitten”, ging hij voort. “Maar wie had geloofd dat we dan dit onderwijsakkoord hadden gesloten, of dat er zoveel middelen naar welzijn waren gegaan? Zonder ons zou het niet waar zijn geweest”, bezwoer hij de 600 aanwezigen. “Wij hebben niet alleen de problemen aangekaart, maar ook oplossingen aangereikt.”

Beke kondigde daags na de verkiezingen van 26 mei al aan dat hij geen kandidaat meer zou zijn om zichzelf op te volgen als partijvoorzitter. Volgende week zal de procedure voor de voorzittersverkiezingen opgestart worden.

Crevits tot slot beloofde dat ze al haar energie zal aanwenden om van het regeerakkoord een “sterk oranje regeerakkoord” te maken. Ze wordt vice-ministerpresident en zou als minister verantwoordelijk worden voor Economie, Werk en Landbouw.

Namens N-VA kwamen zowat 1.800 leden bijeen in de Antwerpse stadsschouwburg. Bij CD&V daagden zo’n zeshonderd leden op voor het congres in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Voor Open Vld tekenden ongeveer vijfhonderd mensen present in Blue Point aan de Reyerslaan in Brussel.

#nva , Open #VLD en #cdenv zijn het eens over de verdeling van de bevoegdheden in de Vlaamse regering. @VTMNIEUWS pic.twitter.com/7YXPN86khB Dirk Van den Bogaert(@ dirkvdbogaert) link