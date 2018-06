CD&V niet blij met "ongenuanceerde" asieluitspraken Theo Francken: "Niet de eerste keer" HA

16 juni 2018

16u41

Bron: VTM NIEUWS, VRT 0 verliest iedereen die illegaal de EU probeert binnen te komen zijn recht op asiel. Zulke persoonlijke proefballonnetjes helpen de gesprekken over het asieldebat niet vooruit, reageert vicepremier Kris Peeters (CD&V) bij de VRT. De asieluitspraken van Theo Francken (N-VA) vallen niet in goede aarde bij CD&V. Als het van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie afhangt,

Francken vindt dat illegale migratie "maximaal moet worden bestreden", zo legt hij uit aan VTM NIEUWS. Hij is voorstander van het Australische systeem, met een zwarte lijst voor wie illegaal Europa probeert binnen te geraken. Die vluchtelingen verliezen daarna het recht op asiel in de EU, stelt Francken voor. Een ander voorstel van de N-VA'er is dat vluchtelingen enkel via VN-kampen in oorlogsgebied nog kunnen binnenraken in België of Europa.

Op de CD&V-campagnedag in Turnhout zei voorzitter Wouter Beke in een interview met de VRT dat hij het eens is met Francken over het feit dat er een eenduidige Europese aanpak nodig is. "Maar er zijn internationale verplichtingen. Ik heb de voorbije maanden prominente N-VA'ers horen zeggen: 'Wij moeten onze internationale verplichtingen nakomen'. Dat lijkt mij de juiste lijn te zijn."

Het asielbeleid kan enkel slagen wanneer er een grote Europese verantwoordelijkheid en solidariteit is", benadrukt Beke. "Waar men in Europa aankomt, moet men asiel aanvragen." Het kan evenwel niet zijn dat een aantal lidstaten al het werk doet en de rest terugplooit op zichzelf."

Beke vindt het voorts niet zinvol om Australië met Europa te vergelijken. "Australië is een eiland waar er in de onmiddellijke omgeving geen oorlogssituaties zijn. Je kan dat model niet zomaar copy-pasten." Op de vraag hij de uitspraken van Francken ongenuanceerd vindt, klinkt het: "Ja, maar dat is niet de eerste keer."

'Het heeft geen zin om ideeën te lanceren in persoonlijke naam, die het debat binnen de regering niet vergemakkelijken' Kris Peeters, minister van Werk (CD&V)

Volgens partijgenoot en vicepremier Kris Peeters probeert N-VA met dergelijke uitspraken van de lokale verkiezingen nationale verkiezingen te maken, en helpen Franckens uitspraken de gesprekken over een gezamenlijk asielstandpunt niet vooruit. "Het is belangrijk om binnen de regering daarover van gedachten te wisselen. Het heeft geen zin om ideeën te lanceren in persoonlijke naam, die het debat binnen de regering niet vergemakkelijken", besluit Peeters.