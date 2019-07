CD&V, N-VA en Open Vld willen ‘ontsnappen uit gevangenis’ strafbaar maken ttr

19 juli 2019

07u57

Bron: Het Nieuwsblad 10 binnenland Ontsnappen uit de gevangenis is volgens de huidige Belgische wetgeving niet strafbaar. Zowel CD&V, N-VA als Open Vld wil daar verandering in brengen. Gedetineerden die ontsnappen, moeten bestraft worden, zo vinden de drie partijen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg vandaag.

Amper een week nadat al drie gedetineerden uit het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede waren ontsnapt, ging gisterenmiddag opnieuw een gevangene lopen. De 49-jarige gedetineerde nam de benen tijdens zijn tewerkstelling op de boerderij van het centrum. Er werd onmiddellijk een zoekactie gestart. Uiteindelijk kon de ontsnapte gevangene gisterenavond gevat worden.



Ontsnappen uit de gevangenis is an sich niet strafbaar in België, het plegen van feiten zoals geweld of gijzelneming tijdens die ontsnapping, is dat wel. Net als hulp verlenen aan een ontsnapte gevangene. De veertiger die gisteren uit de gevangenis ontsnapte, heeft dus niets onwettigs gedaan.

Strafwetboek

Naast ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn ook N-VA en Open Vld voorstander om ontsnappingen strafbaar te maken. “Het ontwerp van een nieuw Strafwetboek voorziet wel in een dergelijke strafbaarstelling”, verklaarde Geens woensdag in de Commissie Justitie.



N-VA, dat uit de coalitie stapte, steunt het idee nog steeds. “Wij zijn absoluut voorstander”, zegt Kamerlid Sophie De Wit (N-VA). “We moeten tegenhouden dat gedetineerden proberen te ontsnappen. Door de ontsnappingen strafbaar te maken, ontraad je hen en voorkom je ook bijkomende strafbare feiten, zoals geweld tegen cipiers.”

Eerder diende Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) daarvoor een wetsvoorstel in. Het voorstel viseerde niet alleen vluchten of vluchtpogingen uit de gevangenis, maar ook uit de rechtbank, het politiecommissariaat, een ziekenhuisbed of tijdens het gevangenentransport. Tegelijk viseerde het ook (ex-)echtgenoten en bloedverwanten die de voortvluchtige hielpen. De strafmaat die voorgesteld werd: 6 maanden tot 3 jaar opsluiting of een boete tussen 25 en 250 euro.

Kamerlid Katja Gabriëls (Open Vld) zegt dat de partij gisteren alvast besliste om het oude wetsvoorstel in september opnieuw op de agenda te plaatsen.