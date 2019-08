CD&V legt kilometerheffing weer op tafel in Vlaamse formatiegesprekken kv

21 augustus 2019

18u59

Bron: Belga 52 CD&V heeft in de gesprekken voor de opmaak van een Vlaams regeerakkoord de slimme kilometerheffing weer op tafel gelegd. Dat is vandaag te horen bij verschillende onderhandelaars. N-VA is de voornaamste tegenstander.

De huidige Vlaamse regering heeft de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens voorbereid voor een invoering door de volgende legislatuur. In april van dit jaar werd het idee weer afgevoerd, omdat het als een belastingverhoging werd gepercipieerd.

Lichte vrachtwagens

CD&V legt het nu opnieuw op de onderhandelingstafel. "Deze legislatuur zou de heffing op zijn minst moeten worden ingevoerd voor lichte vrachtwagens", zegt een CD&V-onderhandelaar. "Daarnaast moet de voorbereiding starten om ze ook voor personenwagens van de grond te krijgen, eventueel nog een legislatuur later.”



Het aantal lichte vrachtwagens neemt hand over hand toe, onder meer door het grote succes van e-commerce. In 2017 reden er al bijna een half miljoen rond. N-VA wil voorlopig niet weten van een heffing voor lichte vracht, onder meer omdat daarmee de kleine zelfstandige zou worden getroffen.

Belasting wagenpark

De partij kant zich meer in het algemeen tegen het idee dat autorijden duurder moet worden. In de startnota van de informateur is te lezen dat het wagenpark voortaan volgens de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) zou worden belast.

“In de verkeersfiscaliteit vergroenen we het wagenpark via de invoering vanaf 2020 van de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) voor voertuigen”, schreef De Wever in zijn nota. “Meer vervuilende wagens worden duurder, milieuvriendelijkere wagens goedkoper.”

De WLTP is de nieuwe, meer realistische manier om de uitstoot en het brandstofverbruik van auto’s te meten. Ze vervangt de New European Driving Cycle (NEDC) uit de jaren 70, die te weinig rekening hield met werkelijke rijomstandigheden op de weg. De NEDC verdwijnt binnenkort volledig, alle Europese landen worden dan verplicht de WLTP te gebruiken.

Forse kostenstijging

Uit een simulatie van automobielfederatie Febiac blijkt nu dat de nieuwe test grote gevolgen kan hebben voor de fiscaliteit. Uitgaande van een gemiddelde stijging van de gemeten CO2-uitstoot met 20 procent, zouden zowel de jaarlijkse rijtaks als de BIV (eenmalige belasting op inverkeerstelling van een nieuwe of tweedehands auto) omhoog gaan. Vooral bij de BIV is de stijging aanzienlijk.

Febiac concludeerde dat de BIV voor een kleine stadswagen met benzinemotor zou stijgen van 114 naar 231 euro. Voor een benzinewagen in de compacte middenklasse zou dat zelfs van 357 naar 850 euro gaan.

De duurdere fiscaliteit kan contraproductief zijn, luidt het bij Febiac. Mocht de nieuwe CO2-uitstoot in de berekening van de fiscaliteit worden overgenomen, dan verwacht de organisatie dat meer mensen langer met hun oude en vervuilende auto zullen blijven rijden. “De nieuwe WLTP-gebaseerde fiscaliteit is onvermijdelijk, aangezien de NEDC-waarden binnenkort gewoon niet meer bestaan. Maar niets of niemand zegt dat de formule voor de berekening van de belasting niet kan aangepast worden aan de WLTP-waarden. De Vlaamse regering kan perfect de rekensleutel aanpassen. De cijfers die wij aangeleverd hebben, bewijzen enkel dat dat nodig is”, luidt het.

Budgetneutraal

N-VA ontkent formeel dat autorijden duurder zal worden voor de consument. "De hele operatie moet budgetneutraal worden", zegt de partijwoordvoerder. "De berekening van Febiac koppelt eenvoudigweg de nieuwe normen aan de huidige tarieven. Dat houdt geen steek." Wel is het volgens N-VA zo dat de automerken die in het verleden hebben valsgespeeld met de uitstootcijfers zwaarder zullen worden belast, omdat WLTP zorgt voor een realistischer inschatting van de uitstoot.