CD&V legt in aanloop naar verkiezing 1 miljoen huisbezoeken af: "Het gaat om direct contact" SVM

11 april 2018

12u19

Bron: Belga 0 Eén miljoen huisbezoeken afleggen. Die stevige ambitie wil CD&V waarmaken richting de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Vandaag werd het startschot gegeven in Vilvoorde. Doel is om de komende zes jaar opnieuw een derde van de burgemeesters te leveren en in twee derde van de besturen te zetelen. Maar het mag uiteraard ook meer zijn.

Huisbezoeken bestaan al zo lang als er verkiezingscampagnes zijn. En partijvoorzitter Wouter Beke gelooft dat ze een belangrijk campagnemiddel blijven. "Het gaat om direct contact", legt hij uit. "Ik heb veel gelezen over de inzet van sociale media en die zullen belangrijker zijn dan vroeger. Maar ik ben ervan overtuigd dat huisbezoeken voor een partij als de onze een bijzonder belangrijk instrument is. We zijn lokaal stevig ingeworteld."

In elke gemeente zijn interne werkgroepen aan de slag, maar de dialoog met de mensen moet dat werk extra stofferen. Bovendien zou het volgens de partij niet geloofwaardig overkomen om pas in september de boer op te gaan.

Levenskwaliteit

Voorzitter Beke hamert vooral op levenskwaliteit als centraal thema. Dat kan draaien rond mobiliteit, de aanpak van zwerfvuil, de strijd tegen leegstand of het bevorderen van samenhorigheid. Hoe dat concreet wordt ingevuld, verschilt van gemeente tot gemeente en van stad tot stad.

De CD&V-voorzitter herhaalt graag dat zijn partij vandaag 137 burgemeesters levert en deel uitmaakt van 217 gemeentebesturen. "Wij zijn lokaal de grootste partij en zouden dat willen blijven", luidt het. Beke hoopt zelfs nieuwe gemeenten te kunnen veroveren. Dat wordt geen eenvoudige klus, met N-VA dat de concurrentie mijlenver achter zich laat in de peilingen.

Eén miljoen huisbezoeken dus. Vandaag was de officiële aftrap, maar officieus zijn de lokale afdelingen al even in de weer. In Vilvoorde bijvoorbeeld zal vandaag al de kaap van 5.000 huisbezoeken gerond worden. "Ik heb er goede hoop op dat we dat miljoen kunnen bereiken", aldus Beke.