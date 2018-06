CD&V kritisch voor Francken: slechts 16,3 procent van uitwijzingen gebeurt effectief IB

13 juni 2018

05u12

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 3 Van de 32.235 asielzoekers die in 2017 het bevel kregen om het grondgebied te verlaten, zijn er volgens Europese cijfers maar 5.255 die dat effectief deden. ­Daarmee bengelt België op 22ste plaats, achteraan in het peloton van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

"Francken zou beter minder zaniken op sociale media en werk maken van beleid dat echt werkt", reageert Europarlementslid Ivo Belet (CD&V). "Andere landen slagen er wel in om dat percentage omhoog te krijgen. Maar dat is hard labeur. Afspraken maken met andere staten, hen over de brug trekken met handelsakkoorden of ontwikkelingshulp."

Op het kabinet van Francken reageren ze verbaasd op de gegevens van Eurostat. "Het aantal uitwijzingen ligt rond de 11.000. Kan het beter? Ja, maar we werken er hard aan om nog efficiënter te zijn. Bovendien verlaten sommigen zonder enige vorm van hulp vrijwillig het land. En dat zit niet in de cijfers", luidt het.