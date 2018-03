CD&V kritisch voor coalitiepartner N-VA en minister Vandeput: "Nam verlenging nooit ernstig" Redactie

22 maart 2018

Bron: Het Nieuwsblad 0 Regeringspartij CD&V neemt haar coalitiepartner N-VA en minister van Defensie Steven Vandeput steeds meer onder vuur in het dossier van de F-16's. Hij heeft het parlement én de regering met een kluitje in het riet gestuurd, zegt christendemocraat Veli Yüksel vandaag in Het Nieuwsblad.

De kritiek van Yüksel komt er nadat gisteren in het parlement een vertrouwelijke nota van Defensie uit 2015 werd uitgedeeld waarin staat dat er verschillende scenario's voor de F-16's zijn bestudeerd. Ook wordt er vermeld dat "'een technische modernisering van de Belgische F16's kan onder voorbehoud van een haalbaarheidsstudie". Alleen lijkt het erop dat die studie er nooit is gekomen.

En dat botst bij Yüksel: "Die piste is niet ernstig onderzocht geweest, waardoor wij niet op basis van alle elementen kunnen beslissen. Het parlement en de regering worden met een kluitje in het riet gestuurd. Nu begrijpen we waarom die nota niet bekend is gemaakt."



Vandeput ontkent echter en zegt dat alle vicepremiers, ook die van CD&V dus, de nota indertijd hebben ontvangen. "En niemand heeft gevraagd extra onderzoek uit te voeren." Bovendien is de kostprijs, 2,2 miljard euro, voor N-VA geen optie.

Gisteren al steunde N-VA-voorzitter Bart De Wever minister Vandeput en haalde hij fel uit naar sp.a, de partij die het dossier op tafel legde.