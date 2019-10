CD&V kent opvolger van partijvoorzitter Wouter Beke ten laatste op 6 december AW

07 oktober 2019

18u57

Bron: Belga 0 Morgen roept CD&V haar algemene vergadering samen. Op die vergadering wordt de procedure vastgelegd voor de opvolging van partijvoorzitter Wouter Beke. Er wordt aan de vergadering voorgesteld dat kandidaten zich tot 21 oktober kunnen aanmelden en dat de nieuwe voorzitter uiterlijk - in het scenario dat er twee stemrondes nodig zijn - op 6 december bekend zal zijn.

Ten laatste tegen midden december 2019 moet er een nieuwe voorzitter zijn, zo eisten de '12 apostelen' van CD&V in hun verkiezingsrapport.

Het is aan de algemene vergadering van de partij om het precieze parcours voor die voorzittersverkiezingen uit te stippelen. Die vergadering komt morgen samen. Op tafel ligt een voorstel om kandidaten tot 21 oktober de kans te geven hun kandidatuur in te dienen.

Het is dan aan de leden om zich over die kandidaturen uit te spreken. Dat kan in één of twee stemrondes. De winnaar moet een meerderheid van minstens 50 procent halen. Uiterlijk op 6 december zouden de christendemocraten dan hun nieuwe voorzitter kennen.

Kandidaten?

Voorlopig heeft niemand zich al officieel kandidaat gesteld om Wouter Beke na negen jaar voorzitterschap op te volgen. Nu Hilde Crevits gekozen heeft voor een verlengd verblijf in de Vlaamse regering, is een open strijd met verschillende kandidaten niet uitgesloten. Zo circuleren al een tijdje de namen van Kamerlid Hendrik Bogaert, minister Pieter De Crem, jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem, die uitgroeide tot de spreekbuis van de 12 apostelen. De voorbije week dook ook de naam op van Kris Declercq, de populaire burgemeester van Roeselaere.