CD&V-kandidaat Rediart Cankja vrijgesproken voor drugshandel: "Ik heb een maand en een week onschuldig in de cel gezeten"

11 oktober 2018

22u56 42 Rediart Cankja, de CD&V-kandidaat die begin september in opspraak kwam omdat hij op de Frans-Zwitserse grens betrapt werd met drie kilo heroïne, is vandaag vrijgesproken. Hij kwam oorspronkelijk op voor de Antwerpse CD&V en in het district Ekeren.

Hij werd vandaag vrijgelaten uit de cel en keert morgen terug naar zijn woonplaats in Ekeren. De Albanese vrouw die samen met hem reisde, is veroordeeld tot 2 jaar cel. "Zij heeft bekend dat ze mijn vertrouwen heeft misbruikt", reageert Cankja vanuit Frankrijk.

"Zo blij dat ik mijn vrouw na een maand en één week opsluiting terug heb kunnen vastnemen”, zuchtte de 41-jarige Rediart Cankja toen het nieuws over zijn vrijlating was bekendgemaakt door CD&V-lijsttrekker Kris Peeters. "En ik zal nog gelukkiger zijn als ik mijn twee kinderen weer in mijn armen kan sluiten. Wat heb ik die gemist!"

Tolk voor politie en justitie

Rediart Cankja is een Antwerpenaar met Kosovaarse roots. Hij werkt vooral als tolk onder meer voor politie en justitie. Begin september werd hij plots nationaal nieuws toen hij aan de Frans-Zwitserse grens in Viry werd aangehouden samen met de Antwerps-Albanese zangeres Shpresa S. In hun auto stak op een verborgen plaats 3 kg heroïne.

"Bij de eerste ondervraging en na controle van onze gsm’s zagen de agenten in dat ik niets wist van die drugs in de auto. Ik was maar chauffeur. Shpresa S. legde wel gedeeltelijke bekentenissen af en gaf ook toe dat zij mijn vertrouwen had misbruikt. Toch moest ik in de cel blijven want op dat moment waren de advocaten in staking en werd onze rechtszaak uitgesteld. De procureur hield mij in de cel tot het proces vandaag."

Nacht extra in de cel of hotel

Op dat proces werd zangeres Shpresa S. veroordeeld tot 2 jaar cel. Rediart Cankja werd vrijgesproken. Hij kreeg de keuze of hij nog één nacht in de cel bleef slapen of op hotel ging en morgen naar de gevangenis terugkeerde om zijn spullen op te halen. Hij koos voor het hotel.

"Ik heb één maand en één week onschuldig in de cel gezeten. Geen nacht langer. Wie mij kent, weet dat ik niets met drugs te maken wil hebben. Mijn arrestatie is politiek misbruikt. In mijn cel heb ik dat niet goed kunnen volgen maar ik hoorde dat onze lijsttrekker Kris Peeters zwaar onder vuur is genomen. Bij mijn terugkeer zal ik met het CD&V-bestuur overleggen of ik aanstaande zondag een rol kan spelen tijdens de verkiezingen." Cankja staat op de 46ste plaats op de Antwerpse lijst van CD&V.

Kris Peeters: "Pijnlijke zaak"

Lijsttrekker Kris Peeters kon begin september, vlak voor het neerleggen van de kieslijsten, niet anders dan de man van de lijst te halen. "Op dat moment kon ik niet anders. Nu is dat een zeer pijnlijke zaak. Ik hoop dat hij dit in alle rust kan verwerken. Ik ga alleszins met hem contact opnemen en ik hoop ook dat mijn collega-lijsttrekkers die dit gebruikt hebben voor politiek gewin, eens goed nadenken en ook hun excuses aanbieden aan de man," vertelt Peeters deze avond.