CD&V-kandidaat Joachim Coens waarschuwt Open Vld en PS over aanpassing abortuswet TT

14 november 2019

09u19

Bron: Belga 0 Er moet in het debat over abortus en euthanasie rekening worden gehouden met CD&V. "Het kan niet zijn dat we de ene dag buitenspel staan en morgen gevraagd worden om in regering te stappen", zo lanceerde kandidaat-voorzitter Joachim Coens vanochtend een waarschuwing aan de PS en Open Vld in het bijzonder.

In de Kamer werken verscheidene partijen aan een aanpassing van de abortuswet. Zo denken ze onder meer aan een verlenging van de termijn waarbinnen abortus mag worden uitgevoerd tot 18 weken na de bevruchting. De PS, sp.a, Ecolo, Groen, MR, PVDA en DéFI dienden gisteren hun amendementen in. De handtekening van Open Vld wordt binnenkort verwacht. Samen beschikken ze over een meerderheid.

Coens waarschuwt de betrokken partijen echter dat zo'n "gevoelige thema's" niet geregeld kunnen worden in een periode met een regering van lopende zaken. "De PS, die nu aan zet is om een federale regering te vormen, en Open Vld, met wie we nu in de regering zitten, moeten toch weten dat dit nu doorduwen een groot probleem is", stelde de kandidaat-voorzitter in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Doen ze dat toch, dan is het vertrouwen van CD&V in de andere partijen geschaad, meent Coens. "Het kan voor mij niet zijn dat we de ene dag buitenspel staan en morgen gevraagd worden om in een regering te stappen."

Coens spreekt zelfs over "een breekpunt". "We zullen dit op tafel leggen bij de federale regeringsvorming."