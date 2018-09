CD&V-kandidaat die is opgepakt voor drugshandel werkte voor de politie: "Tolken en vertalers nog steeds niet gescreend op veiligheid" Redactie

10 september 2018

17u59

Bron: Belga 0 Rediart Cankja, de CD&V-kandidaat die is opgepakt voor drugshandel, werkte als tolk voor de politie. De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) kaart naar aanleiding van de kwestie aan dat bijna 2.000 vertalers en tolken die opgenomen zijn in het nationaal register van beëdigde tolken en vertalers nog steeds niet gescreend zijn op veiligheid. " Dat nationaal register mist elke geloofwaardigheid", zegt Henri Boghe van de BBVT.

Over de zaak zelf wil de BBVT niet oordelen. "Bovendien is iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Er blijkt op het eerste gezicht ook geen enkele link met zijn functie van beëdigd tolk", klinkt het maandagmiddag in een persmededeling van de vereniging. Maar de BBVT wil de zaak wel gebruiken om het gebrek aan screening van vertalers/tolken aan te kaarten.

Minister van Justitie Koen Geens lanceerde in december 2016 dat nationaal register van beëdigd tolken en vertalers. "Wij kunnen enkel herhalen dat nog steeds geen enkele van de bijna 2.000 tolken en vertalers die opgenomen zijn in dat nationaal register op veiligheid gescreend is. Het is duidelijk dat dat nationaal register elke geloofwaardigheid mist."

"Al eerder aan alarmbel getrokken"

Volgens de vereniging hebben een aantal politici de vraag gesteld hoe het komt dat zo iemand als tolk kan optreden voor de politie. "Wij hebben ironisch genoeg al een half jaar geleden aan de alarmbel getrokken", zegt Henri Boghe van de BBVT. "Opname in het nationaal register van beëdigd tolken en vertalers blijkt namelijk een lachertje. Daar is niets aan veranderd."

Volgens de beroepsvereniging is het allerminst uitgesloten dat er tussen de bijna 2.000 inschrijvingen in het nationaal register ook vertalers en tolken staan die in een recent of verder verleden in een bepaald arrondissement geschrapt waren wegens fraude of omdat ze een correctioneel strafblad hebben. "Er is gewoon geen enkele vorm van controle op", benadrukt Boghe.