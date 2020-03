CD&V-Kamerleden willen dat partijtop paars-geel loslaat SVM

12 maart 2020

08u28

Bron: Belga 84 De meerderheid van de federale CD&V-fractie vindt dat de partijtop te halsstarrig vasthoudt aan een regering met N-VA. Volgens de Kamerleden kan die koppigheid alleen maar leiden tot nieuwe verkiezingen en dan vrezen ze een nieuwe afstraffing. Ze vragen dat hun partij minstens aan tafel gaat zitten om te praten over een Vivaldi-regering. Dat staat te lezen in ‘Het Nieuwsblad’.

Dat er binnen een partij verschillende strekkingen zijn, is niet ongewoon. Ook de bevraging die CD&V-voorzitter Joachim Coens vorig weekend organiseerde, gaf aan dat niet alle leden hetzelfde denken over de regeringsvorming. Twee derde van de leden schaarde zich online achter de CD&V-houding om vast te houden aan een regering met een Vlaamse meerderheid, maar de resultaten waren ook niet zo eenduidig.

Een belangrijk deel van de partij -zo goed als de gehele federale fractie eigenlijk- ergert zich aan de houding van de partijtop. Die houdt al sinds de dag na de verkiezingen vast aan een regering met N-VA én dus een regering met een Vlaamse meerderheid. Niet dat de Kamerleden het daar inhoudelijk niet mee eens zijn. "Zelfs partijgenoten die niet echt voor N-VA of PS zijn vinden dat. Maar het lukt gewoon niet. Wij hebben ons uiterste best gedaan, maar wij kunnen de twee grootste partijen ook niet dwingen", luidt het. Verschillende Kamerleden wijzen erop dat zelfs vicepremier Koen Geens paars-geel dood heeft verklaard.

Hilde Crevits, Koen Geens en Joachim Coens bezondigen zich volgens de parlementsleden aan therapeutische hardnekkigheid. Daar waarschuwde Geens overigens zelf voor na zijn koninklijke missie. "Wij zitten in een fuik en niemand is nuchter om de juiste analyse te maken. De enige echte vraag in die bevraging had moeten zijn: wil je Vivaldi of nieuwe verkiezingen?", zegt een vooraanstaand Kamerlid. Hendrik Bogaert bleef tot nu toe altijd hameren op een Vlaamse meerderheid, maar onder de Kamerleden zitten ook gematigdere stemmen zoals Nahima Lanjri en Nathalie Muylle.

CdH en DéFi: “Geen noodregering”

De voorzitters van cdH en DéFi pleiten intussen voor een echte regering in plaats van een noodregering. Maxime Prévot en François De Smet denken in dit geval aan een regenboogcoalitie (groenen, liberalen en socialisten), aangevuld met één van hun partijen.

“De situatie is buitengewoon ernstig en vraagt snelle oplossingen. Een economische crisis, dramatische financiële vooruitzichten, een pandemie, een mogelijke migratiecrisis: in de recente geschiedenis heeft ons land nooit met zo’n verzwakte regering het hoofd moeten bieden aan zo’n uitdagingen. We kunnen niet langer wachten”, zeggen Prévot en De Smet.

Na de zware verkiezingsnederlaag van 26 mei heeft het cdH nog maar vijf zitjes in de Kamer. DéFI beschikt over twee zetels. Als het cdH zich zou koppelen aan een regenboogcoalitie krijg je een zogenaamde ‘kleine Vivaldi’ met 80 zetels en in het geval van DéFI de zogenaamde ‘coalitie 77' met 77 zetels.

“Als één van beide partijen toetreedt tot een regenboogcoalitie is de afspraak dat de andere zich zal onthouden bij de vertrouwensstemming voor de regering”, zeggen Prévot en De Smet.

Het grootste struikelblok voor een dergelijke piste is het feit dat zo’n regering een duidelijke minderheid heeft in Vlaanderen. Meer zelfs, zo’n scenario sluit de drie grootste partijen aan Vlaamse kant -N-VA, Vlaams Belang en CD&V- uit.