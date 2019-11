CD&V houdt paars-groene deur dicht: “Paars-geel blijft onze basisoptie” Roel Wauters

21 november 2019

19u43

Bron: De Morgen 0 Is CD&V stilaan klaar om federaal te praten over een paars-groene coalitie? Kamerfractieleider Servais Verherstraeten houdt de deur gesloten. “Paars-geel blijft onze basisoptie.”

Tijdens het CD&V-partijbureau afgelopen maandag gooide kopstuk Hilde Crevits de vraag op tafel: wat als we in de oppositie belanden bij een paars-groene coalitie? Kan de partij dan het verschil maken naast het geweld van N-VA en het Vlaams Belang in de oppositie? Heel wat aanwezigen lazen daarin een poging mee aan boord te klimmen van een paars-groene coalitie.

Basisoptie

“Die interpretatie geef ik daar helemaal niet aan”, zegt Verherstraeten nu. “Met stijgende verbazing lees ik wat daarvan gemaakt wordt. Onze positie is niet veranderd, dat werd toen ook besproken. Paars-geel blijft onze basisoptie.” De CD&V herhaalt al weken dat de twee grootste partijen aan beide zijden van de taalgrens, N-VA en PS, het initiatief moeten nemen.



Maar wat als de CD&V naar de oppositiebanken wordt verwezen? Ook in een paars-gele coalitie is de partij niet noodzakelijk. “Onze natuurlijke rol van ons als christen-democraten is om mee verantwoordelijkheid te nemen”, zegt hij. “Maar niet tegen eender welke prijs. We stappen enkel in een regering als we belangrijke strijdpunten kunnen binnenhalen.”

Ruis op de lijn

De federale fractie zat vanmiddag samen om de violen te stemmen. Toch zit er ruis op de lijn. Zo gaf Kamerlid Hendrik Bogaert voor de camera van Villa Politica aan dat zijn partij niet bang moet zijn van de oppositiebanken. Hij riep zijn partij op uit een toekomstige regering te blijven, “tenzij het is om het verschil te maken”.

En paars-groen dan? Eerder vandaag had Eric Van Rompuy op RTBF verklaard dat toetreden tot zo’n coalitie “zelfmoord” zou kunnen beteken voor de partij. “De PS en Ecolo hebben beloftes gedaan op sociaal en ecologisch vlak. Maar wie gaat dat financieren? Men moet de komende legislatuur 12 miljard euro vinden, het begrotingsprobleem oplossen en rekening houden met liberale beloftes.” Zonder sterk socio-economisch programma en strakke begrotingsafspraken, zou dat project moeilijk te verdedigen zijn, vrees hij.

Wie zit in welke formule?

De paars-groene coalitie zou opgebouwd zijn rond drie politieke families: de socialisten (PS en sp.a), de liberalen (Open Vld en MR), en de groenen (Groen en Ecolo). CD&V kan dienen als bindmiddel.

Bij een paars-gele coalitie komt N-VA aan boord. Dan besturen liberalen (Open Vld en MR), socialisten (PS en sp.a) en N-VA. Mogelijk aangevuld met CD&V.