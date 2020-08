CD&V heeft plan om smartphonegebruik in verkeer te weren: “Zwaardere boetes geven” MDG

14 augustus 2020

11u01

Bron: De Ochtend 18 Er worden opnieuw meer jongeren slachtoffer van verkeersongevallen met dodelijke afloop, dat meldde verkeersinstituut Vias. De grote boosdoener: smartphonegebruik achter het stuur. CD&V wil het gebruik achter het stuur harder aanpakken, vertelt Kamerlid Jef Van den Bergh in de Ochtend op Radio 1.

Er zijn nog niet veel diepgaande onderzoeken gevoerd naar het smartphonegebruik achter het stuur. Wel zijn de cijfers beschikbaar van de controles en het aantal boetes die worden uitgeschreven. In 2019 waren dat er ruim 100.000 maar dit is het topje van de ijsberg, zei Van den Bergh deze morgen is de Ochtend.

“Cijfers waarschijnlijk nog hoger in realiteit”

Uit enquêtes blijkt dat een op de drie van de Belgen de smartphone weleens gebruikt tijdens het rijden. In werkelijkheid ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger: “Ik denk dat iedereen dat wel kan vaststellen als hij of zij op de weg is en eens rondkijkt, dat heel wat mensen met dat toestel bezig zijn”.

Op drie seconden leg je 100 meter af op de autostrade aan 120 km/uur, met de smartphone blind in dat geval, dan is het duidelijk dat het toestel heel wat gevaren met zich meebrengt. Verkeersspecialisten spreken al van “de derde killer” in het verkeer, naast rijden onder invloed, alcohol of drugs, en te hoge snelheid.

Lees ook: Weer meer jongeren komen om door auto-ongevallen: “De nieuwe killer in het verkeer: de smartphone” (+)

Meer prioriteit aan gsm-gebruik

Er zijn verschillende punten waar belang aan gehecht moet worden zoals sensibilisering en bewustmaking. “Het gaat ook over handhaven en boetes”. Volgens Van den Bergh ligt de prioriteit te weinig op het gebruik van de smartphone tijdens politiecontroles: “Er wordt veel geïnvesteerd in snelheidsmetingen en het beperken van rijden onder invloed. Al moet daar zeker geen inspanning worden ingeleverd, ook daar is nog veel werk”, klinkt het.

“Flitspaal voor de smartphone”

Nieuwe technieken inschakelen is de boodschap. In het buitenland test men onbemande camera’s die smartphonegebruik kunnen vaststellen. Het moet op heterdaad gebeuren en daar zouden zulke innovaties ons bij kunnen helpen, luidt het.

Privacy: “We hebben een wetsvoorstel uitgewerkt”

Maar stelt dat geen problemen met de privacy? Mag iedereen zomaar gefotografeerd worden in de wagen? “De wetgeving rond privacy moet aangepast worden en we hebben daarvoor een wetsvoorstel uitgewerkt. Dat is klaar om in het najaar te bespreken en daarmee zouden we een stap vooruit kunnen zetten”, anticipeerde Van den Bergh op de vraag.

Automodusstand

Er moet volgens de politicus software gebruikt worden om een soort van “automodusstand” te ontwikkelen waarbij men de gsm in de moderne wagens niet meer kan gebruiken tijdens het rijden. Er zijn ook vrijwillige systemen waarbij bestuurders een app kunnen activeren zodat ze geen berichten ontvangen tijdens de autorit.

Zwaardere boetes

Als laatste moeten de straffen op gsm-gebruik aangepast worden van tweede graad naar derde graad. De indeling van het smartphonegebruik achter het stuur dateert nog van de beginjaren 2000. Toen was er van de smartphone amper sprake. Vandaag is die gsm een computer geworden. Het niet-handenvrij bellen verhoogt vier keer het risico op een ongeval, berichten lezen en typen verdubbelt nog eens dat risico.

“Daarom denken we dat het een rechtstreeks gevaar is in plaats van een onrechtstreeks en dat is nu net het verschil tussen de tweede en derde categorie van verkeersovertredingen die je kan maken”. De derde categorie komt op 175 euro, vandaag is het 114 euro boete.

Alarmbellen

Er blijkt een grote wil te zijn voor een goede aanpak van het smartphonegebruik in het verkeer. “Als we naar de resultaten van het onderzoek van Vias kijken, waaruit blijkt dat het aantal ongevallen bij jongeren opnieuw stijgt, denk ik dat de alarmbellen wel afgaan en dat iedereen wel zal mee willen werken aan instrumenten om de verkeersveiligheid te verbeteren”, sluit de politicus af.

Lees ook: Nederlands onderzoek: ook appen met smartphone in houder blijkt levensgevaarlijk